Μία Νύχτα Μόνο: Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Τετάρτη (19/11) στο Mega

Η νέα σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, επιστρέφει σήμερα Τετάρτη (19/11) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 12ο επεισόδιο οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του πατέρα του Οδυσσέα και τις συνέπειες που μπορεί να είχε στην ψυχολογία του, βάζουν την Αρετή σε σκέψεις. Για πρώτη φορά αρχίζει να κατανοεί τη συμπεριφορά του.

Η Όλγα Ευθυμίου διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στα έργα της εταιρείας από αυτόν που θεωρεί ο Οδυσσέας πως της αναλογεί. Εν τω μεταξύ, οι προετοιμασίες για το ετήσιο πάρτι της εταιρείας συνεχίζονται.

Από την άλλη, ο Άλκης, που γνωρίζει για την παράνομη σχέση του γαμπρού του, τον εκβιάζει με τη φωτογραφία που έχει, ώστε ο ίδιος να παραμείνει στο σπίτι και στην εταιρεία.

Παράλληλα, ο Νταγιάννος, έχοντας αλλάξει στάση, αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο δώρο στον εγγονό και τη νύφη του. Επισκέπτεται συμβολαιογράφο για να είναι όλα έτοιμα για το σπίτι που θέλει να παραχωρήσει στη νύφη του. Τον ίδιο συμβολαιογράφο έχει επισκεφτεί όμως και ο Πωλ, για να ερευνήσει το ενδεχόμενο να πουλήσει το μερίδιο του από την ERGAN, μια πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στον Νταγιάννο.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το επεισόδιο 12

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τετάρτη στις 21.00 στο Mega