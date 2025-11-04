Μία Νύχτα Μόνο: Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Τρίτη στο Mega

Η νέα σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, επιστρέφει σήμερα Τρίτη (4/11) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 5ο επεισόδιο η μεσολάβηση του Σταύρου και της Ελένης, αλλά και μια αλλαγή στη στάση του Οδυσσέα, κάνουν την Αρετή να ανακαλέσει την παραίτηση της.

Διαβάστε επίσης - Μία Νύχτα Μόνο: Πόλεμος στο Χ με αφορμή την τουρκική σειρά «Χίλιες και Μία Νύχτες» - «Δεν παλεύεστε»

Η μητέρα του Οδυσσέα και η αδερφή της παρατηρούν ότι η Αρετή έχει επίδραση τόσο στον Οδυσσέα, όσο και στον Σταύρο και προβληματίζονται.

Ο Νταγιάννος χαίρεται, βλέποντας ότι η συνεργασία του με την ERGAN θα ευδοκιμήσει. Σκοπός του όμως είναι, να καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό στην εταιρεία στο μέλλον και μεθοδεύει τον στόχο του.

Ο Άλκης πάλι, φιλοδοξεί να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο του Νταγιάννου και προσεταιρίζεται την Άσπα, βοηθώντας τη να καλύψει το ψέμα της για το φύλο του παιδιού που εγκυμονεί.

Ο μικρός Πετράκης νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο και η Αρετή του ετοιμάζει έκπληξη για τα γενέθλια του.

Ένα επαγγελματικό δείπνο όμως την καθυστερεί κι ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο την αναστατώνει. Φεύγει χωρίς εξηγήσεις και ο Οδυσσέας αποφασίζει να την ακολουθήσει.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το 5ο επεισόδιο

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega