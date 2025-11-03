Μία Νύχτα Μόνο: Πόλεμος στο Χ με αφορμή την τουρκική σειρά «Χίλιες και Μία Νύχτες» - «Δεν παλεύεστε»

Το «Μια Νύχτα Μόνο» με πρωταγωνιστές τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρη Λάλο έκανε πρεμιέρα στο Mega το Σάββατο (1/11) με διπλό επεισόδιο και κατά τη διάρκεια της προβολής της σειράς στο Χ είχε ξεσπάσει «πόλεμος», ο οποίος συνεχίστηκε και χθες Κυριακή (2/11).

Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι η κεντρική ιστορία του «Μια Νύχτα Μόνο» είναι γνώριμη στους τηλεθεατές από την τουρκική σειρά «Χίλιες Και Μια Νύχτες» που είχε προβληθεί με επιτυχία το καλοκαίρι του 2010 από τον ΑΝΤ1.

Έτσι, στο Χ διαμορφώθηκαν διάφορα «στρατόπεδα»: εκείνοι που έχουν λατρέψει το τουρκικό σίριαλ και τα έβρισκαν όλα στραβά στην ελληνική εκδοχή, ενώ άλλοι εκφράζονταν σε πιο ήπιο τόνο, εκείνοι που έχουν δει μεν τις «Χίλιες και Μια Νύχτες», αλλά τους κέρδισε το «Μια Νύχτα Μόνο», εκείνοι που δεν έχουν δει την ξένη σειρά, βλέπουν την όλη ιστορία για πρώτη φορά στο Mega και τους κέρδισε.

Bonus οι τηλεθεατές που απλά απηύδησαν με το όλο κλίμα στο hashtag #MiaNyxtaMono της σειράς και είπαν με διάφορους τρόπους το αυτονόητο: αν δεν σας αρέσει, μην το βλέπετε.

Μια γεύση από τα tweets που εμφανίστηκαν στο X μπορείτε να πάρετε στη συνέχεια με τα πιο σκληροπυρηνικά σχόλια να μην απουσιάζουν.

Γκρινιάζετε οποτε συγκρίνουμε με τις ορίτζιναλ σειρές, αλλα πώς να μην πουμε για αλλαγές που βγάζουν ματι;

Η Σεχραζατ είναι ενα κορίτσι που παντρεύτηκε στο πανεπιστήμιο και βρίσκεται στα 27 της χήρα, με αρρωστο παιδί, σε ενα φτωχικό διαμέρισμα, χωρίς βοήθεια #MiaNyxtaMono pic.twitter.com/chYxW59nlh — a. 🪸 (@ceylin___kaya) November 1, 2025

Γιατι εβαλαν την πρωταγωνιστρια να ζει σε τετοια σπιταρωνα?αν την πουλουσε μαζευε τα λεφτα..κανεναν δεν πειθει..ακυρο αυτο..στο τουρικο ζουσε σε ενα μικρό παλιο διαμέρισμα. #MiaNyxtaMono — Sofikostopoulou (@sofikostopoulou) November 1, 2025

Τσιγγουνιες στο ξενοδοχειο όμως κ στο δωματιο.... καλο ναι μεν αλλά χανει σε ενταση λιγο κάπως ανευρο κάπως ομως.. Εχοντας δει το τουρκικο και το Λιβανεζικο μπορω να συγκρίνω διχως να σημαινει κάτι! #MiaNyxtaMono — www.medusa (@MedusaWww) November 2, 2025

Ο Μπουρχαν πεθερός της Σεχραζατ είχε φάμπρικα/εργοστάσιο που επεξεργαζονταν/πουλούσε δέρματα γούνες/μπουφάν/σακάκια/παλτό.



Εδώ ο πεθερός της Αρετής με υλικά οικοδομών?#MiaNyxtaMono — Deppy 🤯🤯 (@Deppy_official) November 2, 2025

Θυμάστε το τουρκικό σήριαλ 1000 και μια νύχτες με τον Ονουρ και την Σεχραζάτ? Αυτό είναι ...μετά από 16 χρόνια ξανά επανάληψη σεναρίου

Τι να πω .... #MiaNyxtaMono — Sofia M. (@sxsejati) November 2, 2025

Η Σεχραζατ ζούσε σε ένα μικρό φτωχικό Διαμέρισμα

Η Αρετή σε ένα σπίτι μεζονέτα.

Κ δεν μπορεί να βρει τα 150000 € για την μεταμόσχευση.

Το Σπίτι πως το συντηρεί??

Έχει τα έξοδα του.

Εδώ έχουμε διαφοροποίηση από το τουρκικό#MiaNyxtaMono — Deppy 🤯🤯 (@Deppy_official) November 2, 2025

Εν τω μεταξύ στο τουρκικό η πρόταση έγινε νομίζω απ το πρώτο κ όλας επεισόδιο εδώ περιμένουμε το τρίτο;;; #MiaNyxtaMono — im sorry i cant dont hate me 🤌🏻  (@smpps19859) November 2, 2025

X: «Πότε προλάβατε και αρχίσατε τα beef εδώ μέσα;»

Το έχουμε δει το ορίτζιναλ δεν έχουμε όρεξη να κάνετε συγκρίσεις εδώ αν δεν σας αρέσει μην το δείτε άλλωστε μόνο να κρίνετε ξέρετε παντού κουράζετε #MiaNyxtaMono — filinta Kalapotha (@FKalapotha) November 2, 2025

#MiaNyxtaMono



Δηλαδή επειδή η Τουρκάλα ήταν 27 πάει να πει απαραίτητα πως όποια κάνει τον ρόλο πρέπει να είναι τόσο;

Τι σχέση έχει η ηλικία; Και ποια γυναίκα σήμερα κάνει παιδί από τα 25; Όχι ότι δεν συμβαίνει μα περισσότερες λόγω συνθηκών κάνουν παιδί γύρω στα 40. — Korallenia1 (@korallenia1) November 2, 2025

Βασικά όλοι μιλάτε για τις διάφορες σε ηλικίες των χαρακτήρων/βιοτικού επιπέδου κλπ ανάμεσα στο ορίτζιναλ και στο #MiaNyxtaMono αλλά δεν λαμβάνετε υπόψη σημαντικούς παράγοντες. Πρώτον τη χρονική στιγμή που γυρίστηκαν οι δύο βερσιόν και οι διαφορετικές κουλτούρες κ.α. — Σάντρα Ρολάνδου-Δράκου 🇬🇷🇬🇷🇬🇷 (@hellaslar) November 2, 2025

Ολοι λετε οτι το #mega το πήρε από Τουρκία ομως το θελαν το συγκεκριμένο creal και αλλα καναλια αν το παιρνε ANT1 η ALPHA τα ιδια θα λεγατε?οκ κουρασε αν εχετε θεμα τι το βλεπετε??#MiaNyxtaMono — soragia_modenegro (@katerinag191) November 2, 2025

Παντως την παθαμε στα ξαφνικα με το #MiaNyxtaMono

Απλα η κουβεντα στο # ειναι για μετα το τελος του επεισοδιου!😂

Δεν παλευεστε με τα σπόιλερ και τις αναφορές στο Τουρκικο🤣 — sourgelito😜 (@sourgelito) November 2, 2025

Ταυτίζομαι!

Πόσο κουραστικό!

Εμείς που δεν έχουμε δει το τουρκικό, μπορούμε να δούμε με την ησυχία μας το ελληνικό;;;#MiaNyxtaMono https://t.co/XLeZzLQVDd — amalia 🎀 (@amalia186522) November 2, 2025

Ρε παιδιά ας μην μπενουμε στο "τριπακι" να συγκρίνουμε με το τουρκικο συνεχεια το ίδιο είχε γίνει και με τον τιμωρο που βασιζόταν στο Εζελ αλλα ας μην πέφτουμε πάλι στην ίδια "παγίδα" #MiaNyxtaMono — Σεβινα Κομνηνου (@SeKomnenou94230) November 2, 2025

Πότε προλάβατε και αρχίσατε τα μπιφ εδώ μέσα μόλις χθες ξεκίνησε 🥲#MiaNyxtaMono — Μαρίνα-Ειρήνη Σταματάκη Βρουλάκη 🕊️💍💞🥈🌟 (@kako_skli90) November 2, 2025

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πιο ξεχωριστό tweet ήταν το ακόλουθο που έδειξε στις δυο πλευρές ότι τσακώνονται χωρίς να λογαριάζουν τον «ξενοδόχο»:

Ελα ρε το στορυ είναι made in USA

ΑΝΗΘΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ έτος 1993

κι ο τούρκος από κει το έκλεψε — Flower🪭 (@FilippouLia) November 2, 2025