Μία Νύχτα Μόνο: Πόλεμος στο Χ με αφορμή την τουρκική σειρά «Χίλιες και Μία Νύχτες» - «Δεν παλεύεστε»

Πόλεμος στο X στην πρεμιέρα του «Μία Νύχτα Μόνο» στο Mega. Αφορμή η κεντρική ιδέα της σειράς με άρωμα από το τουρκικό «Χίλιες και Μία Νύχτες».

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Μία Νύχτα Μόνο Δημήτρης Λάλος Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Μία Νύχτα Μόνο: Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου σε σκηνή της σειράς | @Mega TV - Facebook
Το «Μια Νύχτα Μόνο» με πρωταγωνιστές τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρη Λάλο έκανε πρεμιέρα στο Mega το Σάββατο (1/11) με διπλό επεισόδιο και κατά τη διάρκεια της προβολής της σειράς στο Χ είχε ξεσπάσει «πόλεμος», ο οποίος συνεχίστηκε και χθες Κυριακή (2/11).

Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι η κεντρική ιστορία του «Μια Νύχτα Μόνο» είναι γνώριμη στους τηλεθεατές από την τουρκική σειρά «Χίλιες Και Μια Νύχτες» που είχε προβληθεί με επιτυχία το καλοκαίρι του 2010 από τον ΑΝΤ1. 

Έτσι, στο Χ διαμορφώθηκαν διάφορα «στρατόπεδα»: εκείνοι που έχουν λατρέψει το τουρκικό σίριαλ και τα έβρισκαν όλα στραβά στην ελληνική εκδοχή, ενώ άλλοι εκφράζονταν σε πιο ήπιο τόνο, εκείνοι που έχουν δει μεν τις «Χίλιες και Μια Νύχτες», αλλά τους κέρδισε το «Μια Νύχτα Μόνο», εκείνοι που δεν έχουν δει την ξένη σειρά, βλέπουν την όλη ιστορία για πρώτη φορά στο Mega και τους κέρδισε.

Bonus οι τηλεθεατές που απλά απηύδησαν με το όλο κλίμα στο hashtag #MiaNyxtaMono της σειράς και είπαν με διάφορους τρόπους το αυτονόητο: αν δεν σας αρέσει, μην το βλέπετε. 

Μια γεύση από τα tweets που εμφανίστηκαν στο X μπορείτε να πάρετε στη συνέχεια με τα πιο σκληροπυρηνικά σχόλια να μην απουσιάζουν.

X: «Πότε προλάβατε και αρχίσατε τα beef εδώ μέσα;»

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πιο ξεχωριστό tweet ήταν το ακόλουθο που έδειξε στις δυο πλευρές ότι τσακώνονται χωρίς να λογαριάζουν τον «ξενοδόχο»:

