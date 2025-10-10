Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Millie Bobby Brown) μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφία με τον σύζυγο και το μωρό της, μετά την υιοθεσία του.

Η πρωταγωνίστρια του Stranger Things, η οποία παντρεύτηκε τον 23χρονο Τζέικ Μποντζιόβι, γιο του θρυλικού Τζόν Μποντζιόβι, πέρυσι, σόκαρε το διαδίκτυο όταν ανακοίνωσε ότι υιοθέτησε ένα κοριτσάκι μαζί με τον σύζυγό της, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 21 Αυγούστου.

Η ανάρτηση έγραφε: «Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα. «Και μετά έγιναν τρεις. Με αγάπη, η Μίλι και ο Τζέικ Μποντζιόβι.»

Στη νέα φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Μίλι στο Instagram, οι νέοι γονείς κοίταζαν με λατρεία την κόρη τους, η οποία φαινόταν χωρίς βέβαια να αποκαλύπτεται όλο της το πρόσωπο.

Η ανάρτηση της Μίλι Μπόμπι Μπράουν | Instagram

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 και είχαν συζητήσει την απόκτηση παιδιών, την υιοθεσία και τα σχέδιά τους για μια μεγάλη οικογένεια.

Νωρίτερα φέτος, η Μπράουν είχε αποκαλύψει την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast Smartless, η ηθοποιός είπε ότι παρόλο που ξέρει ότι είναι «πολύ νέα», ανυπομονεί για τη μητρότητα.

«Η μαμά μου απέκτησε το πρώτο της παιδί στα 21 και ο μπαμπάς μου ήταν 19. Και ξέρετε, αυτό είναι το στυλ μου από πριν γνωρίσω τον Τζέικ», εξήγησε.

«Από τότε που ήμουν μωρό... ήθελα να γίνω μαμά όπως ακριβώς ήταν η μαμά μου μαζί μου. Και η γιαγιά μου, ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου», συμπλήρωσε.

Η Μπράουν και ο Μποντζιόβι, ξεκίνησαν την σχέση τους το 2021 και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Απρίλιο του 2023. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 σε μια πολυτελή τελετή στην Ιταλία.

«Ο Τζέικ ξέρει πόσο σημαντικό είναι για μένα και, φυσικά, θέλω να επικεντρωθώ στην καριέρα μου ως ηθοποιός και ως παραγωγός, αλλά θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό να δημιουργήσω οικογένεια», συνέχισε η Μίλι.

«Και το θέμα μου ήταν ότι θέλω πραγματικά μια οικογένεια. Θέλω πραγματικά μια μεγάλη οικογένεια», τόνισε.