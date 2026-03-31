Μίλτος Πασχαλίδης: «Ψηφίζω ΚΚΕ αλλά με στεναχώρησε με τον γάμο των ομόφυλων, ήταν απάνθρωπο»

Το δικό του σχόλιο για την πολιτική σκηνή της χώρας έκανε ο Μίλτος Πασχαλίδης, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη στο ONE Channel.

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου χρήσιμο στη Βουλή. Είμαι πιο χρήσιμος γράφοντας και λέγοντας τραγούδια. Τους τιμώ, τους αγαπώ αλλά δεν θέλω να είμαι σε ψηφοδέλτιο, παρά το γεγονός ότι ψηφίζω ΚΚΕ. Άλλοτε το ψηφίζω ως βασική επιλογή και άλλοτε ως το μη χείρον βέλτιστον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Πασχαλίδης.

«Στεναχωρήθηκα που δεν ψήφισε τον γάμο των ομοφύλων, μου φάνηκε απάνθρωπο. Αν η αριστερά δεν συνδέεται με τον ουμανισμό και την ανθρωπιά δεν είναι χρήσιμη. Η Αριστερά πρέπει να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους, όχι για τον εαυτό της ακόμα και αν βάλει λίγο νερό στο κρασί της σε κάποια θέματα», σχολιάζει ο τραγουδιστής.

«Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο εμείς και επίσης θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ να είναι δωρεάν η υγεία, η παιδεία, το νερό. Μερικά πράγματα στοιχειώδη θα πρέπει να χαρίζονται στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να είναι ταξικό πράγμα η υγεία και η παιδεία, δεν πρέπει το παιδί αυτού που έχει λεφτά να μαθαίνει άλλα γράμματα, το ίδιο και στην υγεία», υπογράμμισε αμέσως μετά ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Στη συνέχεια μίλησε για τη μητέρα του: «Η μητέρα μου το 2017 έπαθε εγκεφαλικό, τη βούτηξα και την πήγα σε ιδιωτικό νοσοκομείο γιατί αλλιώς δεν θα γλύτωνε. Το ασθενοφόρο μας είπε ότι θα ερχόταν σε 5 ώρες», αποκάλυψε.