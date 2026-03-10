Μιμή Ντενίση για τον θάνατο του Αντώνη Τρίτση μέρες πριν τον γάμο τους: «Δεν ήξερα τι να κάνω»

Για την απώλεια του συντρόφου της και πολιτικού Αντώνη Τρίτση, μέρες πριν από τον γάμο τους, μίλησε η ηθοποιός Μιμή Ντενίση, σημειώνοντας πως ήταν ένα περιστατικό που άλλαξε την κοσμοθεωρία της και την προσγείωσε.

«Με άλλαξε το διάστημα εκείνο άσχημα. Ήταν το μόνο διάστημα της ζωής μου που δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα προς τα πού να πάω. Ήταν η μόνη φορά που σταμάτησα να παίζω στο θέατρο, μετά από 4-5 μέρες που προσπάθησα, είπα δεν μπορώ, πρέπει να σταματήσω» είπε, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και την εκπομπή EQ.

Ωστόσο, μετά το δύσκολο διάστημα, τελικώς η απώλεια του αγαπημένου της την άλλαξε προς το καλό.

«Μετά με άλλαξε προς το καλό. Ήταν μια εποχή που ήμουν πολύ νέα ακόμη και έκανα τεράστιες επιτυχίες των 1.500 ανθρώπων στο θέατρο κάθε μέρα. Και όταν συνέβη αυτό το γεγονός, όταν ζούσα την απόλυτη επιτυχία και ζούσα τον απόλυτο έρωτα, είπα ότι τα πάντα είναι μία στιγμή. Τίποτα δεν είναι πιο σπουδαίο από την ίδια τη ζωή. Με προσγείωσε τόσο απότομα που ποτέ δεν καβάλησα το καλάμι, που θα μπορούσα» δήλωσε η Μιμή Ντενίση.

Παραδέχθηκε πως ο έρωτας είναι για την ίδια «κινητήριος δύναμη» και, παρότι δεν γνωρίζει εάν θα ζήσει άλλον μεγάλο έρωτα στη ζωής της, είναι πάντοτε ερωτωμένη με το θέατρο.