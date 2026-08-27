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Μίνα Καραμήτρου: Βρήκε τη νέα της «συμπαρουσιάστρια» στο πλατό του ΣΚΑΪ - «Βρήκα με ποιον θα κάνω εκπομπή»

Μια απρόσμενη συνάντηση είχε η Μίνα Καραμήτρου στο πλατό του ΣΚΑΪ, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής.

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Μίνα Καραμήτρου
Μίνα Καραμήτρου | Open
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Τις τελευταίες προετοιμασίες για τη νέα της εκπομπή στον ΣΚΑΪ κάνει η Μίνα Καραμήτρου, η οποία κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με το «Ρεπορτάζ στις 10», έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο νέο πλατό, η δημοσιογράφος είχε μια απρόσμενη συνάντηση, καθώς εντόπισε μια γάτα να βρίσκεται στο πάτωμα του στούντιο. Η ίδια κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο και τη μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media.

«Και έλεγα τώρα που ήρθα στον ΣΚΑΪ, τι μου λείπει, τι μου λείπει; Βρήκα όμως τι μου λείπει. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δυνατόν να ερχόμουν κάτω και να μην είχε γατούλα; Έχω γατούλα και εδώ», ακούγεται να λέει.

Όταν έμαθε ότι η γάτα ονομάζεται Αφροδίτη, η Μίνα Καραμήτρου άρχισε να της μιλά, αστειευόμενη ότι βρήκε τη νέα της συμπαρουσιάστρια.

«Θα κάνουμε μαζί εκπομπή; Θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Βέβαια, εδώ με τη φίλη μου. Τέλεια! Βρήκα, λοιπόν, με ποιον θα κάνω εκπομπή. Τι έψαχνα τόσο καιρό; Να τη. Η καλύτερη», είπε χαρακτηριστικά.
 

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