«Μητσοτάκης ή χάος;», ο Πορτοσάλτε ξαναχτυπά: «Οι σοβαροί διαλέγουμε Μητσοτάκη, υπάρχει και η βλαμμενίαση»

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο σχολίασε την τελευταία δημοσκόπηση για το Politic.gr ο Άρης Πορτοσάλτε. Τέθηκε το ερώτημα - δίλημμα που θέτει συνέχεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, «Μητσοτάκης ή χάος» και οι περισσότεροι, το 42% από τους πολίτες που ρωτήθηκαν απάντησαν «το χάος». Το 28% απάντησε «άλλο» και το 30% επέλεξε «Μητσοτάκης».

Ο Άρης Πορτοσάλτε, αυτές τις απαντήσεις με τα δικά του μάτια και λογική, τις βλέπει θετικά: «Τον δέχεται το 30% των πολιτών, άρα η βάση του Μητσοτάκη σήμερα, στην πιο δύσκολη στιγμή της δεύτερης τετραετίας, στο πιο βαθύ σημείο του λάκκου, είναι 30%. Η εκκίνησή του δηλαδή είναι στο 30%» ανέφερε.

Διαβάστε ακόμα: Μετά τον Σπηλιωτόπουλο, και ο Πορτοσάλτε: «Για μια περίοδο της ζωής μου έκανα crossfit»

Σχολίασε στη συνέχεια: «Υπάρχει και το "Άλλο”, από το οποίο θα μετακινηθούν οι σοβαροί άνθρωποι, γιατί μπροστά στο "Μητσοτάκης ή χάος”, η επιλογή των σοβαρών και λογικών ανθρώπων που υπάρχουμε σε αυτό τον τόπο είναι "Μητσοτάκης”. Εντάξει, υπάρχει και η βλαμμενίαση, τα άλλα γούστα, δεν μας ενδιαφέρουν».



