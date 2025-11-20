Μουγκοπέτρος: «Μάζευα τα κομμάτια από τα δάχτυλα μου - Αν το είχα κάνει εγώ, δεν θα ξανακοιμόμουν»

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον ακρωτηριασμό του αποκάλυψε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μιλώντας ανοιχτά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», για όσα βίωσε μετά την έκρηξη της κροτίδας στο χέρι του.

Ο μουσικός αποκάλυψε πως μετά την έκρηξη κροτίδας κατά την διάρκεια του πανηγυριού, στο οποίο έπαιζε, «έπαθε ζημιά» σε τέσσερα από τα πέντε δάχτυλα του ενός χεριού του ενώ αντιμετώπισε και πρόβλημα όρασης, για το οποίο έκανε επέμβαση προκειμένου να μην τυφλωθεί.

«Μου εφτιαξαν τον αντίχειρα από μόσχευμα. Αν αυτό δεν πετύχαινε θα έπρεπε να μου κόψουν το χέρι από τον αγκώνα και κάτω. Ότι τελικά πέτυχε το οφείλω στον γιατρό μου», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Έπαιζα και μου είπε άναψε το δεν είναι τίποτα. Δεν ήξερα ότι είναι χειροβομβίβα», ανέφερε ο ίδιος. Θυμάται μάλιστα την ανατριχιαστική στιγμή «που μάζευε τα δάχτυλά του από το πάτωμα», μόλις έγινε η έκκρηξη.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον άνθρωπο που του έδωσε να ανάψει την κροτίδα, ανέφερε πως έχει στείλει εξώδικα στον μουσικό ενώ είχε εμφανιστεί σε πανηγύρι του χωριού του για να τον προκαλέσει: «Ήρθε σε πανηγύρι για να με προκαλέσει, μαγκιά του. Αν εγώ είχα προκαλέσει τέτοιο κακό σε κάποιον άνθρωπο δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ» δήλωσε.