Μουτίδου για Λιάγκα: «Όσο θεοποιούμε κάποιους ανθρώπους, έτσι θα απαντάνε»

Tην κόντρα της Ζήνας Κουτσελίνη και του Γιώργου Λιάγκα σχολίασαν σήμερα η Σοφία Μουτίδου και οι συμπαρουσιάστριές της στον αέρα του Real View.
«Όσο θεοποιούμε κάποιους ανθρώπους, όσο δίνουμε τόσο θεϊκούς ορισμούς για κάποιους ανθρώπους, όσο νιώθουμε πολύ έντονα συναισθήματα για κάποιους, τόσο αυτοί τα παίρνουν και μετά έτσι θα απαντήσουν κιόλας. Δεν το λέω για τη Ζήνα, το λέω για τον Λιάγκα», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου και πρόσθεσε:
«Πολύ συχνά, δηλαδή, με τη θεοποιήση που έχει υποστεί, απαντάει και ανάλογα. Αν για παράδειγμα δεν υπήρχε αυτή η θεοποίηση, ότι πρόκειται για έναν δημοσιογράφο με φοβερή πορεία 35 χρόνια, όσο έχεις τόσο μεγάλη εικόνα, θα φας και την απογοήτευση…».
Καταληκτικά, η ίδια δήλωσε: «Είναι μια μαζική συνείδηση που καλλιεργείται, όσο ο κόσμος δεν βλέπει κάποια χαρακτηριστικά, εθελοτυφλεί, τόσο και ο άλλος που εθελοτυφλούν γι’ αυτόν, θα τα εκμεταλλεύεται. Είναι δυνατόν να μην το εκμεταλλευτώ όταν μου λένε όλοι ότι είμαι θεά; Δεν θα κάτσω να σκεφτώ αν δεν είμαι. Το θέμα είναι εμείς που τόσο εύκολα δίνουμε τίτλους, καταπληκτικός, αψεγάδιαστος, μοναδικός…».
