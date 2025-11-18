Μουτίδου: «Όσοι πηδ…νται δεν είναι καλοί ηθοποιοί» - Έντονη on air διαφωνία με Χριστοπούλου, Παπίλα

Στο Real View της Δευτέρας (17/11) οι Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη επανήλθαν στη συζήτηση για το αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι με τη Μουτίδου να τονίζει πως λειτουργεί ως μέσο απόκτησης ή συντήρησης κάποιων προνομίων.

Από πλευράς της η Ελίνα Παπίλα επεσήμανε πως για μια μεγάλη καριέρα μόνο το κρεββάτι δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται και ταλέντο και κάπου εκεί οι τέσσερις παρουσιάστριες άρχισαν να διαφωνούν με την Καραβοκύρη να της λέει πως δεν μπορεί να πιστεύει κάτι τέτοιο.

Σε εκείνο το σημείο και η Έλενα Χριστοπούλου θέλησε να διαχωρίσει τη θέση της, λέγοντας:

«Μην πούμε τώρα ότι όλοι πηδ…νται για να γίνουν καλοί ηθοποιοί και μεγάλα ταλέντα. Έχουν καλούς μάνατζερς, έχουν ανθρώπους που τρέχουν γι’ αυτούς, έχουν ήθος. Αλλά μην το βάλουμε τώρα στο ίδιο τσουβάλι».

«Πάντως, όσοι πηδ…ντε δεν είναι καλοί ηθοποιοί. Αλλά δε σημαίνει ότι όσοι είναι πρώτοι είναι και καλοί ηθοποιοί. Το δεχόμαστε αυτό; Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί τόσο μεγάλη αγωνία να αποδείξουμε ότι είμαστε ο μόνος χώρος στον οποίο το κρεβάτι δεν λειτουργεί και ως μέσο καριέρας ηθοποιού», δήλωσε η Σοφία Μουτίδου.

«Τα άκρα ενοχλούν, δηλαδή και το ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεββάτι και το ότι δεν είναι. Και το ένα είναι άκρο και το άλλο. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάνει αυτό το πράγμα», ανέφερε τότε η Ελίνα Παπίλα.

«Είναι λεπτόρευστα τα όρια. Δεν λέγεται ρητά, αλλά είναι διαχεόμενο παντού ότι για να συντηρηθώ ή για να πάω κάπου, πρέπει να πάω με κάποιον», είπε η Σοφία Μουτίδου.

«Πάντα;», τη ρώτησε η Ελίνα Παπίλα με τη γνωστή ηθοποιό να τη ρωτάει: «Ικανοποιείσαι με αυτό το λαϊκό δίλημμα;».

«Όχι, όχι δεν είναι έτσι», σχολίασε η Έλενα Χριστοπούλου και η συζήτηση μεταξύ των τεσσάρων συνεχίστηκε με αναφορές και στον χώρο του μόντελινγκ.