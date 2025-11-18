Σταύρος Νικολαΐδης: «Εμείς μεταξύ μας ξέρουμε πολύ καλά τι έχει κάνει για να ανέβει ο καθένας»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης σχολίασε την ένταση που είχε σημειωθεί στο Real View ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο με αφορμή τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεββάτι.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε πως όλοι οι ηθοποιοί γνωρίζουν τι έχει κάνει ο καθένας για να εξελιχθεί επαγγελματικά.

«Εμείς όλοι μεταξύ μας ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο καθένας, τι έχει κάνει ο καθένας, τι έχει κάνει για να ανέβει ο καθένας, δεν κρυβόμαστε ο ένας από τον άλλο», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Σε ερώτηση για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε:

«Δεν είχε τύχει να δουλέψω μαζί του, είχα ακούσει και θετικά και αρνητικά πράγματα. Για μένα ο Πέτρος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός και ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος».

Τέλος, ο Σταύρος Νικολαΐδης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου με την οποία είχαν συνεργαστεί στα Εγκλήματα και μέσω αυτής της σειράς έγιναν και οι δύο γνωστοί στο ευρύ κοινό.

«Την άμεση απώλεια την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μαζί σου. Αγαπούσα την Καίτη, ήταν κομμάτι της νιότης μου, της ζωής μου, της καριέρας μου και ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.