Μουζουράκης στο The Voice: «Περνάω και μια μίνι καταθλιψούλα και εξέφρασες ένα κομμάτι θαμμένο μέσα μου»

Στο χθεσινό (23/11) επεισόδιο του The Voice ο Πάνος Μουζουράκης κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στις Αλεξάνδρα, Μαρία και Μαριστέλλα για το ποια θα περάσει από τα knockouts στα battles, αλλά ο γνωστός τραγουδιστής έδειχνε να δυσκολεύεται να αποφασίσει σε ποια παίκτρια να δώσει το πράσινο φως, επιλέγοντας τελικά τη Μαρία, εξηγώντας τον λόγο της απόφασής του.

«Πρώτα να πω ευχαριστώ. Είσαστε και οι τρεις εξαιρετικές και δώσατε και οι τρεις τον καλύτερό σας εαυτό εκεί επάνω. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να επιλέξω βάση ερμηνείας και να λάβω υπόψιν μου με το τι θα ήθελα να προχωρήσω παρακάτω», είπε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης.

«Μαρία μου, το είπες λες και ήσουν στο απόσπασμα και ήσουν με τα χέρια έτοιμη να δεχτείς το οποιοδήποτε χτύπημα. Επειδή σήμερα κατά κάποιον τρόπο περνάω και μια μίνι καταθλιψούλα και επειδή εξέφρασες ένα κομμάτι μέσα μου, το οποίο κρατάω θαμμένο και κρυμμένο, θα συνεχίσω μαζί σου», κατέληξε ο Πάνος Μουζουράκης.