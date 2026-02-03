Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» επιστρέφει απόψε Τρίτη (3/2) με νέο επεισόδιο στον ΑΝΤ1 μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα, αφού τελευταία φορά που είδαμε νέο επεισόδιο ήταν λίγο πριν τα μέσα Δεκεμβρίου.

Βέβαια, στο μεσοδιάστημα το «Γιατί ρε πατέρα;» προβλήθηκε σε επανάληψη, ώστε όποιος έχασε τα επεισόδια σε Α' προβολή να καλύψει τα κενά, αλλά και να την ανακαλύψουν και νέοι τηλεθεατές, ενώ από σήμερα (3/2) τα «Τσατσανάκια» επιστρέφουν δυναμικά και να μπλέκουν σε νέες περιπέτειες.

Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22.30 στον ΑΝΤ1, ενώ νωρίτερα σήμερα (3/2) στο «Πρωινό» η Δέσποινα Καμπούρη αποκάλυψε ότι η σειρά μπαίνει και στο Netflix, ύστερα από τη σχετική συμφωνία ανάμεσα στον σταθμό και την πλατφόρμα.

«Πήρα το πράσινο φως για να το πω, αλλά οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν προσεχώς», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, εξηγώντας πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες.

Γιατί ρε πατέρα; - Τι θα δούμε απόψε (3/2) και το τρέιλερ

Στο αποψινό 13ο επεισόδιο, δέκα ώρες πριν το πανηγύρι: o Ζαμαγιάς προσπαθεί να μάθει πληροφορίες, η Διαμάντω με την Μαλεφιτσάκη φτιάχνουν πίτα, η Βιβή με τη Μάγδα έχουν έναν έντονο διάλογο, ενώ ο Νίκος με τον Τάσο βρίσκουν έναν σταυρό... Παράλληλα, ξεκινούν νέα ερωτικά ειδύλλια που θα ταράξουν τους ήρωες…

Το πανηγύρι ξεκινάει, το σχέδιο της ανταλλαγής αρχίζει, όμως o Βλαχομίμης, o Τόλης και o Ζαμαγιάς αρχίζουν να πυροβολούν. Ένας τραυματισμός, ένα φορτηγό και τέσσερις κουκούλες είναι ο μοιραίος απολογισμός αυτής της αιματηρής γιορτής!