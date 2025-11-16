Γιατί ρε πατέρα; Ποιος πρωταγωνιστής του Καλημέρα Ζωή και της Λάμψης παίζει στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1

Κάθε Τρίτη στις 22.30 η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, «Γιατί ρε πατέρα;», σκορπά το γέλιο όσο τα «Τσατσανάκια» Νίκος (Κωνσταντίνος Λιάρος), Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) και Βιβή (Θεανώ) προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο της χαμένης βαλίτσας με τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τον ίδιο γρίφο προσπαθεί να λύσει και ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης), το δεξί χέρι του Τσατσάνη, ενώ στην όλη περιπέτεια έχουν μπλέξει και τα κοντινά πρόσωπα των τεσσάρων ηρώων, ένα εκ των οποίων είναι ο Ορέστης, ο πατέρας του κολλητού της Βιβής.

Τον Ορέστη, ο οποίος αποτελεί το μήλο της έριδος ανάμεσα σε Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ) και Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), υποδύεται ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος στα '90s και αρχές '00s πρωταγωνιστούσε στις καθημερινές σειρές του Νίκου Φώσκολου: «Καλημέρα Ζωή» και «Η Λάμψη».

Στο Καλημέρα, Ζωή υποδυόταν από το 1993 έως το 2000 τον Χριστόφορο Άρχο, γιο του πάμπλουτου Λεωνίδα Άρχου (Φαίδων Γεωργίτσης) και ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας Άρχου που έμεινε στη σειρά τόσα πολλά χρόνια, αφού οι ηθοποιοί που υποδύονταν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είχαν αποχωρήσει νωρίτερα με αποτέλεσμα το σενάριο της σειράς να επικεντρωθεί αποκλειστικά πλέον στην οικογένεια Θεοχάρη.

Αμέσως μετά την αποχώρησή του από το Καλημέρα, Ζωή, ο Νίκος Παπαδόπουλος εντάχθηκε στη Λάμψη στην οποία για τρία χρόνια από το 2000 έως το 2003 υποδυόταν τον Αλέξη Δράκο.

Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4: «Δεν μπορώ να θυμηθώ ένα γλυκό συναίσθημα για τη Λάμψη. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη κούραση, οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολλές από τον Νίκο Φώσκολο και τους συνεργάτες του, πολύ άξιοι καλλιτέχνες και φυσικά πολύ απαιτητικοί».

Βέβαια, πριν από τις δύο σειρές του Νίκου Φώσκολου, ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε παίξει σε σειρές της ΕΡΤ και πολλές ταινίες των '80s, ενώ είχε φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο πολλών περιοδικών της εποχής με τον ίδιο να έχει δηλώσει πως τότε λάμβανε καθημερινά 450 γράμματα από θαυμάστριές του.

Ακόμα ο γνωστός ηθοποιός έχει λάβει συμμετοχή σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, ενώ έχει δανείσει τη φωνή του σε εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ, καθώς επίσης σε πολλές σειρές και ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Φέτος, μετά από αρκετά χρόνια τον βλέπουμε και πάλι στην τηλεόραση ως Ορέστη στο «Γιατί ρε πατέρα;» τον οποίο από την πρώτη κιόλας στιγμή διεκδίκησε η Αντιγόνη με αποτέλεσμα αυτό να σταθεί η αφορμή για να ανταλλάξει η ίδια επικές μπηχτές με τη Χρυσώ που δεν το άφησε να πέσει κάτω.

Μένει να δούμε ποια θα είναι εκείνη που θα γελάσει τελευταία και καλύτερα, αφού ο Ορέστης εξ αρχής έδειξε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη Χρυσώ με εκείνη, όμως, να σφυράει αδιάφορα και μετά να τον «γειώνει».

Ωστόσο, στο επεισόδιο της Τρίτης (11/11) την είδαμε σε αναμμένα κάρβουνα επειδή εκείνος βγήκε τελικά για δείπνο με την Αντιγόνη, αλλά δεδομένου ότι είμαστε ακόμα στις αρχές της σεζόν, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Κάτι μας λέει ότι έρχονται επικοί καυγάδες μεταξύ των δύο γυναικών στα επόμενα επεισόδια.