Μπαμπά Σ'αγαπώ: Φινάλε με διπλή πρωτιά - Τι τηλεθέαση έκανε το τελευταίο επεισόδιο του Α' κύκλου

Φινάλε για φέτος για το «Μπαμπά Σ'αγαπώ» με το τελευταίο επεισόδιο του Α' κύκλου να προβάλλεται χθες (7/7) από τον Alpha και να κερδίζει διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση και μάλιστα, σε απόσταση από το δεύτερο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» συγκέντρωσε μέσο όρο 20,3% κερδίζοντας με άνεση την πρώτη θέση για να ακολουθήσει το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 14% και η «Γη της Ελιάς» με 8,9%.

Στο γενικό σύνολο το «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» ήρθε πάλι πρώτο, σημειώνοντας 20,1% για να ακολουθήσει στη δεύτερη θέση η «Γη της Ελιάς» με 17,1% και τρίτη η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 15,4%.