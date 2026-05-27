Μπαμπά Σ'αγαπώ: Μαίρη και Ηρακλής έρχονται πιο κοντά - Τι θα δούμε σήμερα (27/5)

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη (27/5) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο η μάχη με τις ψείρες συνεχίζεται με τα τρία μπαμπαδάκια να έχουν να αντιμετωπίσουν και παράπλευρες απώλειες!
Στο αποψινό 44ο επεισόδιο με τίτλο «Για ψύλλου πήδημα» η Μαίρη και ο Ηρακλής περνούν χρόνο μαζί κι έρχονται πιο κοντά, ενώ ο Ευριπίδης πέφτει στην ανάγκη τους και θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υποφέρει τις ψείρες στο κεφάλι του ή θα το εμπιστευτεί στη φροντίδα του γαμπρού και αντίδικου του για την επιμέλεια του Στέλιου.
Η Τζένη κοντράρεται με τον Νίκο με αφορμή τη Στέλλα ενώ ανησυχεί ότι θα απομακρυνθεί με τον Ηρακλή λόγω του Στέλιου και της άρνησής του να τη δεχτεί στις ζωές τους.
Ο Μανώλης προτείνει στη Βιργινία να πάνε στο Παρίσι παρέα και εκείνη θα μπει σε δίλημμα για το τι πρέπει ν’ απαντήσει.
Και ο Δημήτρης στριμώχνει την Ελένη με ερωτήσεις προσπαθώντας να καταλάβει το βάθος των συναισθημάτων της γι’ αυτόν.
Θα μείνει ικανοποιημένος ο Δημήτρης από τις απαντήσεις της Ελένης; Και θα έμενε μαζί του αν δεν υπήρχε ο Βικτωρας στη ζωή τους;
Θα δεχτεί ο Ευριπίδης να τον βοηθήσει ο Ηρακλής με τις ψείρες;
Ποια είναι η συμβουλή του Νίκου στη Τζένη για το θέμα του Στέλιου;
Τι θα απαντήσει η Βιργινία στην πρόταση του Μανώλη για το ταξίδι στο Παρίσι;
Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»
Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha
Οι Συντελεστές της σειράς
Σενάριο: Γιώργος Φειδάς
Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός
Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα
Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος
Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης
