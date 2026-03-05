Μπαμπά Σ'αγαπώ: Με περισσότερα επεισόδια στον Alpha - Οι ημέρες και η ώρα προβολής

Με περισσότερα επεισόδια το Μπαμπά Σαγαπώ αυτή την εβδομάδα στον Alpha χάρη σε νέα αλλαγή που έκανε ο σταθμός στο πρόγραμμά του.

Η οικογενειακή σειρά, η οποία κέρδισε τους τηλεθεατές από το πρώτο επεισόδιό της στις αρχές Φλεβάρη και παιζόταν μέχρι στιγμής δύο φορές την εβδομάδα, πλέον προστίθεται άλλο ένα επεισόδιο και έτσι θα παίζεται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.00 στον Alpha.

Μπορεί το Μπαμπά Σ'αγαπώ να ξεκίνησε στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, όμως, αγαπήθηκε αμέσως κάτι που φάνηκε τόσο από τα νούμερα τηλεθέασης όσο και από τα πολλά κολακευτικά σχόλια των τηλεθεατών στο X που κάνουν το hashtag της σειράς να trendάρει σταθερά την ώρα προβολής κάθε επεισοδίου.

Χθες Τετάρτη (5/3) προβλήθηκε το επεισόδιο 11 στο οποίο το ενδιαφέρον μονοπώλησε η δίκη όπου η Τζένη πάλεψε για να πάρει πίσω ο Ηρακλής την επιμέλεια του μικρού Στέλιου με τις εξελίξεις να συγκινούν τους τηλεθεατές αν κρίνουμε από όσα tweetαραν στο X.

Σε περίπτωση που χάσατε το χθεσινό (4/3) επεισόδιο του Μπαμπά Σ'αγαπώ, μπορείτε να το δείτε εδώ στο Web TV του Alpha.

Το επόμενο επεισόδιο θα προβληθεί απόψε Πέμπτη (5/3) στις 21.00 στον Alpha.

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.00 στον Alpha