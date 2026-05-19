Μπαμπά Σ'αγαπώ: Το μεγάλο δίλημμα του Δημήτρη - Τι θα δούμε απόψε (19/5)

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται απόψε Τρίτη (19/5) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο τα «τρία μπαμπαδάκια» θα πρέπει να αποχωριστούν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές κάθε είδους για 6 ώρες και να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους, με τις συνέπειες να είναι απρόβλεπτες!

Στο αποψινό 40ό επεισόδιο με τίτλο «Ήρωες της καθημερινής ζωής κι άλλα παραμύθια», ο Δημήτρης έχει υποσχεθεί ότι θα μείνει ένα εξάωρο χωρίς το κινητό του για να δώσει το καλό παράδειγμα στον Βίκτωρα και να αντιμετωπίσει την εξάρτηση του παιδιού από τις οθόνες, όμως λίγο πριν το «αναλογικό εξάωρο» ξεκινήσει, δέχεται ένα τηλεφώνημα ότι πρέπει να υποβάλει αίτηση για την θέση του Περιφερειακού Διευθυντή στο Λονδίνο που πάντα ονειρευόταν.

Ο Ηρακλής λαμβάνει ένα ανησυχητικό μήνυμα από τη Μαίρη και τρέχει να την σώσει από ένα «περίεργο πάρτι» στο οποίο έχει βρεθεί, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί και πάλι ως υπεύθυνος από τον πεθερό του.

Η Βιργινία κι ο Νίκος ανακαλύπτουν τον λόγο για τον οποίο χώρισαν και δεν έχει καμία σχέση με ό,τι μπορεί να πίστευαν μέχρι τώρα.

Τέλος, όταν η Στέλλα αποκαλύψει στη Βιργινία την αλήθεια για τις ψεύτικες συνομιλίες του Νίκου που κατασκεύασε, οι δυο γυναίκες θα κάνουν μια εκ βαθέων συζήτηση που κρύβει αρκετές εκπλήξεις και για τις δύο.

Και ο Δημήτρης θα κληθεί να διαλέξει ανάμεσα στη δουλειά των ονείρων του και στην υπόσχεση που έδωσε στον γιο του.

Τι θα διαλέξει ο Δημήτρης στο μεγαλύτερο του δίλημμα μέχρι τώρα; Την καριέρα ή την υπόσχεση που έδωσε στον Βίκτωρα;

Τι θα συζητήσει η Ελένη στη συνάντηση με τον Πάρη;

Πως θα αντιδράσει η Βιργινία όταν μάθει ότι η Στέλλα της είπε ψέματα για τις συνομιλίες του Νίκου με άλλες γυναίκες;

Θα προλάβει ο Ηρακλής να σώσει τη Μαίρη; Και θα καταφέρει να πείσει τον πεθερό του ότι δεν είναι εκείνος υπεύθυνος για όσα της συνέβησαν;

Ποιος είναι ο λόγος που ξεκίνησαν τα προβλήματα στο γάμο Νίκου-Βιργινίας;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης