Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ο εφιάλτης του Νίκου με τη «νεράιδα» Βιργινία και η απόφαση του Ηρακλή - Τι θα δούμε απόψε (12/3)

Στο νέο επεισόδιο της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ'αγαπώ», απόψε Πέμπτη (12/3) στις 21:00 στον Alpha, με τίτλο «Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια», ο Δημήτρης θα μάθει τα αποτελέσματα του τεστ DNA, ο Ηρακλής θα πάρει μία σκληρή απόφαση σε σχέση με τον Στέλιο και τα όνειρα του Νίκου θα στοιχειώσει η Βιργινία σε ρόλο…Αλίκης Βουγιουκλάκη από τη Νεράιδα και το Παλικάρι.

Αναλυτικότερα στο 15ο επεισόδιο της σειράς, ο Δημήτρης κι η Ελένη εξακολουθούν να χωρίζουν κάθε πέντε λεπτά από το φόβο τους να μην πληγωθούν μπροστά σε έναν έρωτα πιο μεγάλο από ό,τι έχουν ζήσει.

Ο Νίκος μπαίνει στο οικογενειακό laptop και βλέπει σε συνομιλία της Βιργινίας με φίλες της φωτογραφίες από το ραντεβού της με τον Μανώλη αλλά και τα σχόλια των φιλενάδων της που υποτιμούν τον Νίκο.

Ο Ηρακλής προσπαθεί να δει τον Στέλιο στο νηπιαγωγείο, όμως τα πράγματα δεν πάνε όπως έχουν υπολογίσει.

Και η Βιργινία λέει ψέματα στο Νίκο ότι προχώρησε «στο ψητό» με τον Μανώλη.

Η Τζένη ακούει από τον Ηρακλή κάτι που δεν περίμενε ποτέ ότι θα ακούσει.

Θα επιζήσει ο Μανώλης ή θα βρει σίγουρο θάνατο στα χέρια του Νίκου;

Θα πει η Ελένη στο Δημήτρη την αλήθεια για τα αποτελέσματα του τεστ DNA;

Θα αφήσει η Βιργινία τον Ηρακλή να μπει στο νηπιαγωγείο; Κι αν ναι, θα καταφέρει ο Ηρακλής να πείσει τον γιο του ότι τον αγαπάει;

Τι λένε οι φιλενάδες της Βιργινίας για τον Νίκο;

Και θα εγκαταλείψει ο Ηρακλής την υπόθεση της κηδεμονίας του Στέλιου; Ή θα τον μεταπείσει η Τζένη, η δικηγόρος;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Το τρέιλερ του αποψινού (12/3) επεισοδίου

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης