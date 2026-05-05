Μπεκατώρου: «Ήταν πολύ σπουδαίο για μένα» - Το δώρο παίκτριας που την έκανε να λυγίσει

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έλαβε χώρα στο Chase το απόγευμα της Τρίτης (5/5), όταν η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε παίκτρια από τη Μυτιλήνη, η οποία εμφανίστηκε με ένα δώρο.

Το δώρο της Μυρσίνης προκάλεσε συγκίνηση στην παρουσιάστρια, με τις δυο τους να ανταλλάσσουν θερμά λόγια στον αέρα της εκπομπής.

«Καταρχάς, χαίρομαι που σε γνωρίζω και σ’ ευχαριστώ που ήρθε από το Μυτιλήνη για εμάς. Πιο πολύ όμως σε ευχαριστώ γιατί μου έφερες αυτή την εικόνα», είπε αρχικά η Μαρία Μπεκατώρου.

«Κι εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω, γι’ αυτό ήρθα πιο πολύ στο The Chase», απάντησε η παίκτρια.

«Ήταν πολύ σπουδαίο δώρο για μένα και σ’ ευχαριστώ που ήρθες για να συναντηθούμε», συμπλήρωσε η η παρουσιάστρια του MEGA.