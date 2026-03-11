Μπηχτή Λιάγκα για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Δεν ξέρω αν θα είμαι του χρόνου, δεν μπορώ να κάνω σχεδιασμό»

Η παρουσία του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο «Πρωινό» και τα όσα γράφτηκαν για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την εκπομπή την επόμενη σεζόν έκαναν τον Γιώργο Λιάγκα να τοποθετηθεί δημόσια στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά: «Να πω και κάτι σε ό,τι αφορά εμάς, γιατί είπε ο Γιωργιάδης ότι έχει κλείσει για του χρόνου εδώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Και το λέω, παιδιά, με πάσα ειλικρίνεια.

Δεν ξέρω εγώ αν θα ‘μαι του χρόνου εδώ. Το ‘χω πει πολλές φορές. Από τη στιγμή που δεν ξέρω εγώ τι θα κάνω του χρόνου, πού θα είμαι, αν θα είμαι στην τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ πραγματικά να κάνω τον οποιοδήποτε σχεδιασμό. Από τη δική μου μεριά. Από την άλλη και το κανάλι έχει προφανώς λόγο στις εκπομπές και στα πάνελ κτλ, και εγώ έχω λόγο προφανώς στις εκπομπές και στα πάνελ.

Διαβάστε ακόμα: Η έναρξη της διαπραγμάτευσης Λιάγκα-ΑΝΤ1, οι απαιτήσεις και οι μεγάλες δυσκολίες

Από τη στιγμή που δεν ξέρω εγώ τι θα κάνω, δεν μπορώ να κάνω σχέδια για το ποιοι θα ‘ναι δίπλα μου του χρόνου. Άρα λοιπόν όλο αυτό που γράφεται, δεν έχω κάνει συμφωνία με κανέναν, δεν ξέρω τίποτα από, και είναι και πολύ άκομψο, γιατί; Γιατί πραγματικά αν θεωρήσουμε ότι όλοι κρινόμαστε, και εγώ ακόμα κρίνομαι από το κανάλι, και εσείς κρίνεστε από το κανάλι και από μένα, ακόμα μένουμε τέσσερις μήνες μπροστά.

Γιατί να θεωρήσω λοιπόν ότι κάποιος άνθρωπος μέσα μου έχει τελεσιδικήσει; Άντε να μιλήσω για μένα. Αν είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει μαζί μου του χρόνου. Προσέξτε, υπάρχουν χημείες. Το ικανός εννοώ να υπάρχει χημεία για να δέσει η ομάδα και να ταιριάξει. Μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ και τους πέντε που είστε εδώ ικανότατους, για να σας έχω κάνει πρόταση και εγώ και κυρίως το κανάλι να σας εμπιστευτεί».

«Εδώ πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ ούτε το κανάλι έχουμε πάρει καμιά απόφαση. Άρα αφού αυτή είναι η αλήθεια, γιατί να μην την πω;» κατέληξε ο παρουσιαστής στη συζήτηση με τους συνεργάτες του.