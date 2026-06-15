Μπουζούκια, έρωτες, βεντέτες και Μπισμπίκης - Οι σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν

Διαβάζοντας τις υποθέσεις πολλών από τις νέες σειρές, στις οποίες θα στηριχθεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ερχόμενης σεζόν, εύκολα εντοπίζεις ομοιότητες, μεταξύ τους και με παλαιότερες- και ιστορίες, που κάτι σου θυμίζουν, γιατί σε παρεμφερείς εκδοχές τις έχουμε ξαναδεί, είτε στα ελληνικά, είτε στα τούρκικα.

Οι συστάσεις τους είναι διαφωτιστικές: «Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει» («Κρίνο και αγκάθι»), ή «μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει» («Ντέρτι») ή «έρωτας που αψηφά τα όρια» («Μπλε ώρες») ή «μια ιστορία όπου ο έρωτας δεν λειτουργεί σαν λύτρωση, αλλά σαν σπίθα» («Δυο μαύρα πουκάμισα») ή «υπάρχουν έρωτες που, όσο κι αν προσπαθείς να τους αρνηθείς, ανθίζουν ξανά και ξανά» («Για σένα»). Το βέβαιο είναι ότι ο έρωτας θα ανθίσει σε πολλαπλά μέτωπα και -κρατηθείτε- θα είναι φλογερός, απαγορευμένος κι επικίνδυνος.

Η κωμωδία μέχρι στιγμής έχει πολύ πιο διακριτική, αλλά όχι ευκαταφρόνητη παρουσία στον κατάλογο των νέων παραγωγών, όπου κυριαρχεί το δράμα. Ας δούμε ανά κανάλι πώς έχει μέχρι στιγμής η λίστα.

ALPHA: Δράματα τουρκικής προέλευσης

Ο Alpha επενδύει στην ελληνική μυθοπλασία κι όπως δείχνουν οι τηλεθεάσεις σε καλό του βγαίνει. Το δράμα και τα πάθη κυριαρχούν στις νέες αφίξεις, που σε δύο περιπτώσεις εμπνέονται από τουρκικές παραγωγές.

Η πιο συζητημένη μέχρι στιγμής είναι το «Για σένα». Στηρίζεται στο τουρκικό Güller ve Günahlar (Sins and Roses), που προβάλλεται με επιτυχία από το Kanal D και ακολουθεί την ιστορία ενός άντρα, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει ύστερα από ένα τραγικό ατύχημα της συζύγου του σε συνδυασμό με τη γνωριμία του με μια μυστηριώδη γυναίκα.

Στο πρώτο teaser βλέπουμε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, που το περικυκλώνουν αγκάθια. Το καστ δεν έχει ανακοινωθεί, όμως ακούγονται τα ονόματα των Χρήστου Βασιλόπουλου, Τάσου Ιορδανίδη και Μάρθας Λαμπίρη - Φεντόρουφ.

Άρωμα Τουρκίας έχει κι άλλο ένα νέο project με τίτλο «Μια γυναίκα», που στηρίζεται στο τουρκικό «Kadin» (2017-2020), που με τη σειρά του βασίστηκε στην ιαπωνική σειρά «Γυναίκα». Ακολουθεί την ιστορία επιβίωσης μιας νεαρής μητέρας με δύο παιδιά. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία και θεωρήθηκε μια σειρά - ύμνος στη δύναμη της γυναίκας. Για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, προορίζονται οι Δανάη Παππά και Ελισάβετ Μουτάφη, ενώ πίσω από τη δημιουργία της βρίσκεται η ομάδα που έστησε τον «Άγιο Έρωτα».

Την προσοχή στη νέα μυθοπλασία του σταθμού τραβά ένα άλλο φιλόδοξο project, που αφήνει στην άκρη τους απαγορευμένους έρωτες για να ασχοληθεί με ένα θέμα βαθιά ανθρώπινο, που αγγίζει χιλιάδες οικογένειες: την άνοια και το Αλτσχάιμερ. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης υποδύεται έναν υπάλληλο σε δικαστικό μέγαρο, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι η μνήμη του αρχίζει να τον εγκαταλείπει, καθώς βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο άνοιας. Γεγονός που τον οδηγεί στην απόφαση να βάλει τάξη σε παλιούς λογαριασμούς και να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του.

Στη μεγάλη βραζιλιάνικη επιτυχία του «Os Outros» (2023), στηρίζεται η σειρά «Οι άλλοι», που παρακολουθεί τη σφοδρή σύγκρουση δύο ζευγαριών ύστερα από ένα καβγά μεταξύ των έφηβων γιων τους και θίγει θέματα όπως το bullying και οι συνέπειες του στις οικογένειες. Στα ονόματα των πρωταγωνιστών βρίσκουμε τους Νίκο Ψαρρά, Μαρία Ναυπλιώτου, Πάνο Βλάχο και Μαρίνα Καλογήρου.

Λιγότερα είναι μέχρι στιγμής γνωστά για τη νέα, επίσης δραματική σειρά με τίτλο «Οι κόρες της Αρετής» (και πρωταγωνίστρια τη Μαριάννα Τουμασάτου).

ΑΝΤ1: Ντέρτια και έρωτες εποχής στην περιφέρεια

Ο ΑΝΤ1 κρατά ψηλά τη σημαία των ερωτικών δραμάτων, μένοντας πιστός σε γνώριμες συνταγές των τελευταίων ετών. Οι σειρές εποχής, που εκτυλίσσονται στην ελληνική περιφέρεια, παραμένουν στο προσκήνιο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Κρίνο κι αγκάθι». Στο teaser βλέπουμε μια νύφη, κρίνους, πολλά αγκάθια και τη φράση «ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει» -πάντα στο trend της ανθοφορίας.

Η νέα σειρά, που βασίζεται στο τουρκικό «Ask ve Mavi» (2016), θα μεταφέρει το κοινό στην Αρκαδία του 1959, όπου ένας άντρας, βγαίνοντας από τη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ερωτεύεται και παντρεύεται μια γυναίκα, που όμως έχει ως κρυφό κίνητρο έχει την εκδίκηση. Στη μέση φυσικά υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ οικογενειών, μια δολοφονία και μπόλικο πάθος. Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Τσορτέκης και η Μαρία Ζορμπά.

Το δράμα συνεχίζεται στο «Ντέρτι», που συνδυάζει τα πάθη με τα επαρχιακά μπουζούκια των ‘80s. Το concept του θυμίζει το «Αυτή η νύχτα μένει», που προβλήθηκε στον Alpha πριν από τρία χρόνια κι είχε ως θέμα τις ζωές των ανθρώπων πίσω από ένα νυχτερινό κέντρο στο Αγρίνιο τη δεκαετία του ‘80. Το «Ντέρτι» έχει επίσης στο επίκεντρο ένα νυχτερινό κέντρο της περιφέρειας την ίδια δεκαετία. Μόνο που αντί για Αγρίνιο, εδώ έχουμε Πάτρα.

Η σειρά, που υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, συστήνεται ως «ένα σαρωτικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση».

Άλλη μια νέα, επίσης δραματικού περιεχομένου, παραγωγή που σχεδιάζεται είναι οι «Σπιλιάδες» (που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου), με κεντρική ηρωίδα μια γυναίκα που χάνει τη μνήμη της και ξεκινά μια νέα ζωή, μέχρι που -δεν θα το πιστέψετε- έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναμένεται να εμφανιστούν οι Στεφανί Καπετανίδη και Μέγκι Σούλι.

ΣΚΑΪ: Καθημερινές ίντριγκες και ερωτικά πάθη

Μεταφερόμαστε στον ΣΚΑΪ, που γυρίζει στην ελληνική μυθοπλασία με γνώριμους συνεργάτες από τα παλιά. Οι Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνα Δημητρίου επιστρέφουν με δύο νέες παραγωγές.

Η πρώτη είναι οι «Μπλε ώρες», που συστήνεται ως «ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα, γεμάτο μυστήριο και ανατροπές». Η ιστορία της εκτυλίσσεται στο Πήλιο (Πορταριά, Τσαγκαράδα, Μηλιές), όπου ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) και η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) ζουν έναν απαγορευμένο έρωτα, όμως μια στυγερή δολοφονία φέρνει στο φως κρυμμένες αλήθειες. Φυσικά υπάρχουν -και εδώ- δύο πλούσιες οικογένειες, όπως και μια μποέμ θεία, ιδιοκτήτρια ταβέρνας, την οποία υποδύεται η Βάνα Μπάρμπα.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Πασχάλης Τσαρούχας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαϊτσου, Γιάννης Ποιμενίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Αναστασία Αρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη και Ηρακλής Τσουζίνοφ, ενώ καταλυτικό ρόλο θα έχει ο Χρήστος Λούλης. Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο στην καθημερινή prime time του ΣΚΑΪ, τέσσερις ή και πέντε φορές την εβδομάδα.

Η δεύτερη σειρά, που οι ίδιοι δημιουργοί ετοιμάζουν, είναι το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», επίσης καθημερινό, με έρωτες, πάθη, ίντριγκες και δράματα.

MEGA: Βεντέτα, δικαστικό δράμα και δύο κωμωδίες

Φτάνουμε στο Mega, που επίσης κινείται σε γνώριμο πλαίσιο, με σειρές που θυμίζουν ιστορίες που έχουμε ξαναδεί. Όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ ξεκινάει άλλη μια βεντέτα...

Το δράμα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που στηρίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, εξελίσσεται στα ορεινά χωριά των Χανίων κι έχει στο κέντρο του ένα ερωτικό τρίγωνο, που ξυπνάει πληγές και μια βεντέτα που δεν έληξε.

Να προσθέσουμε ότι πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης στο ρόλο του Μανούσου. ενός άντρα απρόβλεπτου που ζει με ένταση και ο Αντώνης Μυριαγκός, στο ρόλο του Σήφη, ενός λογικού και μετρημένου δασκάλου. Ανάμεσα τους μπαίνει η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), πυροδοτώντας μια σύγκρουση χωρίς επιστροφή. (Και οκ να δεχτούμε όλα τα παλιά ή πιο πρόσφατα κλισέ της τηλεοπτικής δραματουργίας, αλλά και βεντέτα και Μπισμπίκης, και Μανούσος και Σήφης;)

Μια νότα χαμόγελου, φιλοδοξεί να φέρει στο πρόγραμμα η πολυσυζητημένη κωμωδία το «Κάμπινγκ», που ασχολείται με τη ζωή στον μικρόκοσμο ενός κάμπινγκ, που έχει τους δικούς του ετερόκλητους ήρωες, κανόνες και φιλοσοφία. Βασίζεται στην ομότιτλη σειρά του Alpha Κύπρου, ενώ πρωταγωνιστούν οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη.

Το δράμα συνεχίζεται στη «Σύγκρουση», ένα ερωτικό δικαστικό σίριαλ, που ερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης, και που υπογράφουν επίσης η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης. Ο βασικός ήρωας, ένας νεαρός μουσικός (Δημήτρης Καπουράνης), βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο. Η δικηγόρος του (Ελίζα Σκολίδη) εμπλέκεται όλο και περισσότερο στην υπόθεση, ερχόμενη αντιμέτωπη με τη συνείδηση της. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης κ.ά.

Το Mega θα συνεχίσει και στην κατεύθυνση των θρησκευτικών παραγωγών -που βρίσκουν αξιοσημείωτη ανταπόκριση στο κοινό- με τη σειρά «Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», με τον Άρη Σερβετάλη στον κεντρικό ρόλο και τους Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Στέφανο Κυριακίδη και Νίκο Γκέλια.

Το κωμικό στοιχείο στο πρόγραμμα αναμένεται να ενισχυθεί και με τη νέα σειρά του Λάκη Λαζόπουλου, ο οποίος επιστρέφει στη μυθοπλασία με την κωμωδία «17 βαλίτσες και μια μαύρη». Ήρωες της είναι μια οικογένεια ομογενών της Νέας Υόρκης, που παίρνει το δρόμο της επιστροφής στον τόπο καταγωγής τους, τη Λέσβο. Γυρίσματα θα γίνουν και στη Νέα Υόρκη (τον Σεπτέμβριο), ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Χρύσα Ρώπα (ως σύζυγος του Λάκη) και η Ελένη Ουζουνίδου.

ΕΡΤ: Δράμα εποχής και σάτιρα της τηλεόρασης

Στη δημόσια τηλεόραση αυτή τη στιγμή δείχνουν πιο μετρημένα τα πλάνα στο κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας, ιδίως σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Θεωρείται βέβαιο ότι από το φθινόπωρο θα προβληθούν δύο σειρές, που αρχικά προορίζονταν για την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν: το δράμα «Οι θάλασσες μας χώρισαν», μια σειρά εποχής οκτώ επεισοδίων, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Ιφιγένειας Τέκου και ακολουθεί την ιστορία μιας οικογένειας, που φεύγει το 1937 από τη Σύμη για την Κωνσταντινούπολη. Σκηνοθετεί ο Λευτέρης Χαρίτος, ενώ πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα.

Από τη σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν» | Facebook

Η δεύτερη είναι η κωμωδία «TV Land», που υπογράφουν η Φρόσω Ράλλη και ο Γιώργος Φειδάς, που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν όταν κλείνουν οι κάμερες σε μια μεγάλη εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών και σατιρίζει το χάος του κόσμου της τηλεόρασης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα είναι οι Ιωάννης Παπαζήσης, Σύλβια Δεληκούρα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Φωτεινή Αθερίδου και ως οι εαυτοί τους ο Κώστας Κόκλας και η Υρώ Μανέ.

Στα πλάνα υπάρχει επίσης και μια μεγάλη παραγωγή 10 επεισοδίων με θέμα τη ζωή και την πορεία του Ελευθέριου Βενιζέλου, τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη» και πρωταγωνιστή τον Νικόλα Παπαγιάννη. Αντιθέτως, δεν φαίνεται να προχωρά η νέα κωμωδία του Αλέξανδρου Ρήγα με τίτλο «Army love».

Κλείνουμε με μια από τις πλέον αναμενόμενες αφίξεις, την αστυνομική σειρά της COSMOTE TV «Σχέδιο Οδυσσέας» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, που στηρίζεται στο βιβλίο του Δημήτρη Σίμου «Ο θάνατος του Οδυσσέα», το δεύτερο που γίνεται σειρά, μετά το επιτυχημένο «Σώσε με».

Εξελίσσεται γύρω από μια σειρά ανεξήγητων δολοφονιών, που συνδέονται με ένα απόρρητο κρατικό πρόγραμμα στρατολόγησης ορφανών παιδιών τη δεκαετία του ‘70. Πρωταγωνιστούν οι Θάνος Τοκάκης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Κέντρος, Χρήστος Κοντογεώργης, Σίσσυ Τουμάση, Βασίλης Δογάνης, Άρης Λεμπεσόπουλος, Γιώργος Γάλλος, Άννα Μενενάκου, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ κ.ά.