Μπυρίτσα και χωριάτικη: Ίσως η καλύτερη συνέντευξη της Ελένης Ράντου το έτος 1995

Είμαστε στο καλοκαίρι του 1995 και η Ελένη Ράντου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για θεατρικές παραστάσεις. Εκεί τη συναντά η εκπομπή «Στους 5 Δρόμους» του Σωτήρη Βακάρου και την φιλοξενεί σε ένα κουτούκι για μια τηλεοπτική συνέντευξη. Υπάρχει άφθονη μπυρίτσα, ορεκτικά και σαλάτα και η κουβέντα γρήγορα γίνεται αρκετά «ζωηρή». Γίνεται μάλλον, λίγο παραπάνω από ζωηρή, γίνεται αρκετά αληθινή, αρκετά αυθόρμητη και μας χαρίζει πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες.

Η ηθοποιός «λύνεται» και μιλάει με τους δημοσιογράφους χαλαρά. Μεταξύ άλλων τους αναφέρει τα αγαπημένα της Χανιά (είναι το μέρος που σύμφωνα με την ίδια δεν έχει κανένα σκυλάδικο, μόνο μπαράκια). Επίσης μιλάει για τον σύντροφο της Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αποκαλύπτοντας πως είναι η πρώτη που ακούει τα νέα του τραγούδια ενώ τα συνθέτει.

Επιπλέον τονίζει πως δεν της αρέσει να τραγουδάει και προτιμά να παραμένει καλή στην υποκριτική τέχνη από το να πειραματίζεται με το τραγούδι. Παρεμπιπτόντως, μας αποκαλύπτει πως σιχαίνεται τα όσπρια και αγαπάει τα junk φαγητά. Είναι μια από εμάς, ξεκάθαρα.

Ακούγονται ατάκες όπως «τη γυναίκα για να τη γουστάρεις πρέπει να είναι και λίγο παρακατιανή» ως ένα teaser φαλλοκράτη χαρακτήρα από τη σειρά «Σαμπουάν» στην οποία επρόκειτο να παίξει αλλά και να συνεργαστεί στο σενάριο (η σειρά διήρκεσε μία σεζόν, χωρίς μεγάλη επιτυχία). Επίσης γίνεται κι ένα διάλειμμα για παπάρα στη σαλάτα και για να γεμίσουν τα πιάτα με μεζεδάκια.

Πρόκειται για σοβαρή θεσσαλονικιώτικη μεζεδοκατάνυξη και επίσης για ένα δείγμα του πώς μια συνέντευξη πρέπει να χαλαρώνει τόσο πολύ τον συνεντευξιαζόμενο, που στο τέλος να ξεχνά ότι υπάρχουν κάμερες και δημοσιογράφοι γύρω του.

Από το αρχείο του Σωτήρη Βακάρου.