Mr. Bean: Ο πιο εμβληματικός ρόλος του Ρόουαν Άτκινσον δεν λεγόταν πάντα έτσι

Ο Mr. Bean είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς χαρακτήρες του Ηνωμένου Βασιλείου, με την ομώνυμη σειρά να έχει προβληθεί σε πάνω από 190 χώρες παγκοσμίως.

To όνομά του έχει γίνει συνώνυμο της slapstick κωμωδίας και της αδέξιας και ιδιόρρυθμης λογικής που είχε ο χαρακτήρας αλλά όπως αποκαλύπτει ο Ρόουαν Άτκινσον, η επιλογή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Ο Ρόουαν Άτκισον γνώρισε τον Ρίτσαρντ Κέρτις στην Οξφόρδη όταν ήταν 20 χρονών και ξεκίνησαν να δουλεύουν μαζί. Ο βουβός του και άκρως εκφραστικός χαρακτήρας προέκυψε πάνω στον πειραματισμό τους εκείνη την εποχή με διάφορους ιδιαίτερους χαρακτήρες. Ωστόσο, στην αρχή δεν είχε όνομα.

Η ιστορία πίσω από το όνομα Mr. Bean

«Ήταν ένας χαρακτήρας, αλλά δεν είχε όνομα — τον είχαμε αναπτύξει πάνω στη σκηνή. Όταν αποφασίσαμε ότι θα τον βάλουμε στην τηλεόραση και ότι η σειρά θα έπρεπε να πάρει το όνομά του, συνειδητοποιήσαμε ότι… δεν είχαμε όνομα!», είπε ο Ρόουαν Άτκινσον στο Breakfast Show του BBC Radio 2.

«Για κάποιο διάστημα λεγόταν Mr White, ένα απίστευτα βαρετό όνομα, αλλά μετά –για κάποιο λόγο– αρχίσαμε να συζητάμε για… λαχανικά. Υπήρξε Mr Cauliflower (Κύριος Κουνουπίδης), Mr Courgette (Κύριος Κολοκύθης), δοκιμάσαμε αρκετά.

Ώσπου το Bean (Φασόλι) μάς έκανε κλικ ως ένα σύντομο, κοφτό, μονοσύλλαβο όνομα με "B" στην αρχή. Γενικά, κατά τη γνώμη μου, οι λέξεις που αρχίζουν από "B" είναι λίγο πιο αστείες από όσες δεν αρχίζουν, είπε ο ηθοποιός για το πώς τελικά πήρε το όνομα του ο χαρακτήρας.

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αν το σκεφτεί κανείς –και ιδιαίτερα με την προφορά του Άτκινσον– αυτό βγάζει κάποιο νόημα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο GQ, ο Ρόουαν Άτκισον είχε αναφέρει ότι ο χαρακτήρας δεν χρειαζόταν όνομα στα σκετς, αφού ήταν εντελώς σιωπηλός.

Επανέλαβε και τώρα την άποψή του: «Το Mr Bean μας φάνηκε σύντομο, κοφτό και στοχευμένο».

Η αποκάλυψη αυτή έκανε πολλούς θαυμαστές να σχολιάσουν το πόσο εντυπωσιακό είναι ότι ο Άτκινσον κατάφερε να δημιουργήσει έναν τόσο εμβληματικό χαρακτήρα χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου τον λόγο.

Μάλιστα υπήρξαν και σχόλια όπως: «Είναι απίστευτο πώς έχει τόσο πλούσιο λεξιλόγιο και άψογη προφορά, κι όμως είναι ταυτόχρονα ένας από τους καλύτερους σιωπηλούς ηθοποιούς», «Τρελό το πώς έκανε έναν χαρακτήρα τόσο δημοφιλή χωρίς να πει ούτε μια λέξη».