«Να κατέβει τώρα»: Η αντίδραση του Stef για την αφίσα live του με τίτλο από στίχο του Μαζωνάκη

Την ενόχληση του έκανε γνωστή ο Στέφανος Παπαδόπουλος με τον επιχειρηματία του νυχτερινού μαγαζιού στην Κύπρο, όπου είναι προγραμματισμένο να κάνει κοινή εμφάνιση μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Ο λόγος για τον οποίο εκνευρίστηκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος και ζήτησε να αποσυρθεί η αφίσα που κυκλοφόρησε για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, απειλώντας μάλιστα πως δεν θα παρευρεθεί, είναι ο τίτλος που επέλεξε η επιχείρηση και το τραγούδι με το οποίο επέλεξαν να τη συνοδεύσουν.

Ο τίτλος της αφίσας του επερχόμενου live του Στέφανου Παπαδόπουλου με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου ήταν ένας στίχος από γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Πιο συγκεκριμένα, η αφίσα είχε τον τίτλο, «Αλλάξανε τα πλάνα μου» και συνοδεύτηκε από το αντίστοιχο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Βuongiorno» ο ίδιος δεν ήταν ενήμερος για αυτή την κίνηση: «Δε ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Δε συναινώ σε καμία περίπτωση, ούτε ρωτήθηκα για κάτι τέτοιο. Το είδα σε μια ανάρτηση που έκανε ο επιχειρηματίας του μαγαζιού. Επικοινώνησα απευθείας μαζί τους και ζήτησα να κατέβει διαφορετικά δε θα παρευρεθώ στο live», είπε.

«Εννοείται πως ο επιχειρηματίας γνωρίζει για τη δικαστική μου διαμάχη με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ γιατί να έκανε κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε εμένα με προσβάλλει. Το επικοινώνησα και στον ίδιο τον Μαυρίκιο. Ξαναλέω ότι, αν δε κατέβει, δε θα βρεθώ στο live», συμπλήρωσε.