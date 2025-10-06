«Να Μ’ Αγαπάς»: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του Alpha

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα απόψε Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και αγάπη, απώλειες και μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Στη Θεσσαλονίκη του 1998 η νεαρή Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Στο Ναύπλιο του 2025, τα δίδυμα αδέρφια Λευτέρης και Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου Καλλιγά, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα.

Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

Να Μ'αγαπάς: Οι ηθοποιοί της σειράς

Ζωή Καλλιγά (Στεφανή Καπετανίδη)

Η μητέρα των διδύμων Φωτεινής και Λευτέρη, κεντρικό πρόσωπο του δράματος. Σε νεαρή ηλικία έφυγε από την οικογένεια της στα Γιάννινα και βρέθηκε φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Ξένη σε ξένο τόπο, ερωτεύεται τον όμορφο Μιχάλη. Η Ζωή μένει έγκυος και ο Μιχάλης είναι εξαφανισμένος. Μόνο της στήριγμα η Περιστέρα, η αγαθή μητέρα του Μιχάλη, που θα τη βοηθήσει στη γέννα. Λίγα 24ωρα όμως μετά η Ζωή εγκαταλείπει τα νεογέννητα στη γιαγιά και εξαφανίζεται για πάντα από τη ζωή τους.

Εικοσιεφτά χρόνια μετά ζει στο Ναύπλιο, σύζυγος του μεγάλου επιχειρηματία Θεόφιλου Καλλιγά και μητέρα δύο παιδιών που έκανε μαζί του. Η απροσδόκητη εμφάνιση των εγκαταλειμμένων παιδιών της την παγώνει, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Το παλιό και απωθημένο τραύμα ξαναβρίσκεται μπροστά της και την ακινητοποιεί.

Η πληγή ξανάνοιξε και τώρα ήρθε η ώρα μιας δύσκολης αναμέτρησης. Φαίνεται πως στη ζωή της τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις τον είχαν πάντα οι άλλοι. Μεγάλωσε χειραγωγούμενη από μητέρα της Νικαίτη, κάτι που συνεχίζεται και τώρα που ζουν πάλι μαζί στο Ναύπλιο, στην έπαυλη των Καλλιγά. Δε στερείται προσωπικότητας όμως δύσκολα θα αντιταχθεί στο ρεύμα.

Να μ'αγαπάς: Η Ζωή σε σκηνή της σειράς | Alpha

Λευτέρης Νικολούδης (Κώστας Νικούλι)

Το αγόρι από τα δίδυμα παιδιά της Ζωής. Μεγάλωσε όπως και η αδερφή του στην φτωχή μα θερμή αγκαλιά της γιαγιάς Περιστέρας στην Θεσσαλονίκη. Ισχυρή και έντονη προσωπικότητα, ήταν αναγκασμένος να μάθει να στηρίζεται από μικρός στις δυνάμεις του αφού εκτός από τη μητέρα τους ήταν εξαφανισμένος και ο πατέρας τους. Θετικός απέναντι στη ζωή και μαχητής.

Από μικρός ένιωθε υπεύθυνος για την αδελφή του αλλά και για την αγαπημένη γιαγιά και έκανε τα πάντα να τις φροντίζει και να τις προστατεύει. Κατάφερε να σπουδάσει αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη φτώχεια. Υποστηρικτικός και πιστός στους φίλους του, έντιμος. Εξωστρεφής και φιλικός, αλλά και εξαιρετικά εύθικτος όταν αισθάνεται πως κάποιος τον υποτιμά, πράγμα που τον κάνει οξύθυμο συχνά.

Η τραχειά, ενίοτε, συμπεριφορά του μπορεί και συνυπάρχει με απέραντη τρυφερότητα και κατανόηση για τους άλλους. Η οικογένεια (δηλ. η αδελφή του Φωτεινή) και η αξιοπρέπεια είναι γι’ αυτόν απόλυτες αξίες. Δεν ανέχεται τα μισόλογα και προκαλεί τις ευθείες εξηγήσεις. Καθορισμένος, ως χαρακτήρας, από τον πόνο και την απορία για την απουσία της μητέρας, είναι ένα θυμωμένο πλάσμα αλλά ταυτόχρονα παραμένει το μικρό παιδί που αναζητά μια αγκαλιά.

Κώστας Νικούλι - Ειρήνη Αγγελοπούλου | Alpha

Φωτεινή Νικολούδη (Ειρήνη Αγγελοπούλου)

Θεόφιλος Καλλιγάς (Στάθης Σταμουλακάτος)

Ο πατέρας του Χαρίλαος Καλλιγάς υπήρξε πολύ σημαντική προσωπικότητα της Ναυπλιακής κοινωνίας, ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού -μάλλον ο μεγαλύτερος. Ο Θεόφιλος παρέλαβε από τον πατέρα του μια σειρά από ακμάζουσες επιχειρήσεις και προσπάθησε να τον ξεπεράσει πραγματοποιώντας οικονομικά ανοίγματα που όμως έπεσαν στο κενό -κάτι που δε γνωρίζει ακόμα κανείς.

Είναι ευέξαπτος όταν δεν τον ακούν, μαθημένος να αποφασίζει και οι άλλοι να ακολουθούν. Όμως δεν έχει τη στόφα του ηγέτη, στις δύσκολες περιστάσεις αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και αναζητά τις εύκολες λύσεις. Μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας, μητέρας του μικρού Ορφέα, προσέλαβε ως δασκάλα του παιδιού τη νέα και πανέμορφη Ζωή. Την ερωτεύθηκε και σύντομα παντρεύτηκαν. Ως σύζυγος είναι απόλυτα δοσμένος σ’ αυτήν, της έχει βαθιά και απόλυτη εμπιστοσύνη, κάθε επιθυμία της είναι γι’ αυτόν διαταγή.

Ορφέας Καλλιγάς (Μιχαήλ Ταμπακάκης)

Ο πρωτότοκος γιός του Θεόφιλου. Έχασε τη μητέρα του μικρούλης και γαντζώθηκε συναισθηματικά στη Ζωή που ανέλαβε το μεγάλωμά του. Πολύ σύντομα όμως βρέθηκε οικότροφος σε ακριβό σχολείο της Ελβετίας όπου μεγάλωσε σε βαθιά ανομολόγητη μοναξιά μακριά από τον πατέρα του και τα αδέρφια που γεννήθηκαν από το δεύτερο γάμο. Το αίσθημα αυτό τον ακολουθεί και τον καθορίζει και στην ενήλικη ζωή του.

Η αγάπη που δέχεται από τη μαγείρισσα Χαρούλα, την οποία υπεραγαπά, δεν αρκεί να γεμίσει το κενό. Αναγκάστηκε να τα βγάζει πέρα μόνος, πράγμα που τον έκανε δυναμικό και οξυδερκή. Κατάφερε να δημιουργήσει μια επιτυχημένη σύγχρονη επιχείρηση στη Γερμανία με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνολογίες. Παρότι ιδιαίτερα ευγενικός και αβρός στις σχέσεις του με τους άλλους, υπάρχουν στιγμές που μας ξαφνιάζει με παράδοξες κινήσεις και αποφάσεις.

Να Μ'αγαπάς: Ορφέας και Θεόφιλος σε σκηνή της σειράς | Alpha

Σοφία Πανταζή το γένος Καλλιγά (Ελισάβετ Μουτάφη)

Εξαδέλφη του Θεόφιλου Καλλιγά. Όταν οι γονείς της πέθαναν βρέθηκε να μεγαλώνει υπό τη σκέπη του Χαρίλαου (αδελφού της μητέρας της) και πατέρα του Θεόφιλου. Λίγο μετά την εφηβεία της ερωτεύθηκε και κλέφτηκε με τον σωφέρ της οικογένειας- πράγμα που αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για τον κηδεμόνα της να την εκδιώξει αποστερώντας την και από τα περιουσιακά στοιχεία που δικαιούνταν. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν για κείνην σκληρά και μέσα στην ανέχεια αφού ο άντρας που παντρεύτηκε εξελίχθηκε σε κακοποιητή.

Τώρα επιστρέφει στη στέγη των Καλλιγά. Κέντρο της ύπαρξής της η άσβεστη και άγρια επιθυμία να ξαναπάρει πίσω όσα στερήθηκε στο παρελθόν. Προκλητική, εκδικητική, φωνακλού και εξοργιστικά αγενής θεωρεί πως όλοι της χρωστούν. Ένας σίφουνας του «Κακού» στην ιστορία μας, που όμως οι εξελίξεις θα τη φέρουν κάποτε αντιμέτωπη με τον εαυτό της, καθώς παραμένει μια γυναίκα που λαχταρά να αγαπηθεί.

Άννα Πανταζή (Μέγκι Σούλι)

Η κόρη της Σοφίας Πανταζή και ανιψιά του Θεόφιλου. Ένα πολύ ευγενικό, μορφωμένο και γλυκομίλητο πλάσμα, που το βλέμμα της προδίδει ένα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Είναι φανερό πως αναζητά κάποιον που θα την αγαπήσει, κάποιον που στα μάτια του θα φαίνεται σημαντική. Μπαίνει στην ιστορία μας με ασυνήθιστη αθωότητα, άτολμη να διεκδικήσει μια ζωή όπως εκείνη θα την ήθελε, παρότι είναι ένα κορίτσι συγχρονισμένο με την εποχή του.

Αντιδρά στις απαιτήσεις της μητέρας της, αντιλαμβανόμενη τον παραλογισμό τους, μα κάθε φορά βρίσκεται αναγκασμένη να υπακούσει, συνεχίζοντας μια διαδρομή εξάρτησης και χειραγώγησης χρόνων. Ο έρωτας θα της δείξει το δρόμο για να γίνει αυτεξούσια.

Νικαίτη Καψάλη (Μάνια Παπαδημητρίου)

Μητέρα της Ζωής. Καταγωγή από οικογένεια πλουσίων εμπόρων του Μετσόβου, πλην ξεπεσμένων οικονομικά. Μετρ της χειραγώγησης, πράγμα που κάποτε οδήγησε την κόρη της να επαναστατήσει, να αποπειραθεί να απαγκιστρωθεί από εκείνην οπότε και κατέληξε στην Θεσσαλονίκη με τις γνωστές συνέπειες. Από αρκετά χρόνια η Νικαίτη ζει στο αρχοντικό των Καλλιγά απολαμβάνοντας τα πλούτη και τις ανέσεις που της προσφέρονται από τον γαμπρό της Θεόφιλο και κάνει τα πάντα ώστε να μην τα απωλέσει. Γοητευτική και ήσυχη προσπαθεί να μη τραβά την προσοχή και προτιμά να υποβάλλει τις θελήσεις της με το μοναδικό τρόπο που γνωρίζει, την χειραγώγηση.

Έπαιξε ρόλο ακόμα και στην απομάκρυνση του Ορφέα στο Ελβετικό οικοτροφείο. Όταν, με την εμφάνιση των διδύμων, μαθαίνει το παλιό δράμα της κόρης της, το μόνο που σκέφτεται είναι το πώς θα διασώσει την άνετη ζωή της και χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, υποβαθμίζοντας το βαθύ τραύμα της Ζωής. Σοκάρει η ικανότητα της να αλλάζει πρόσωπα ανάλογα με τη στιγμή και τις επιδιώξεις της. Έχει παίξει τεράστιο και καταστροφικό ρόλο στο μεγάλωμα των εγγονιών της Εβίτας και Χάρη.

Άγγελος Μανιάτης (Δημήτρης Αλεξανδρής)

Έφυγε χαμίνι του δρόμου από το Ναύπλιο και επιστρέφει πολύ πλούσιος. Σκοπός του να αποδώσει δικαιοσύνη για το βαθύ τραύμα που κουβαλά χρόνια ολόκληρα με αυτουργό τον Χαρίλαο Καλλιγά. Άνθρωπος με λαϊκή καταγωγή με τον πλούτο να μην έχει εξαφανίσει τα ανθρώπινα στοιχεία του. Μπορεί να κινείται με την ίδια ευκολία τόσο στον υπόκοσμο, όσο και στον κόσμο της καλής κοινωνίας. Γοητευτικός με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα εισχωρήσει στο αρχοντικό των Καλλιγά.

Τα μυστικά που κρύβει μπορούν να βάλουν φωτιά στις ζωές των εχθρών του, αλλά ο Άγγελος δε βιάζεται, θέλει να το απολαύσει. Όταν συναντήσει τον Λευτέρη θα αναγνωρίσει σε αυτόν κάτι οικείο και θα συναισθανθεί τον πόνο του. Θα γίνει μια πατρική σχεδόν φιγούρα για κείνον και τη Φωτεινή. Όταν μάλιστα ο έρωτας χτυπήσει και τη δική του πόρτα πολλά θα αλλάξουν, γιατί και η δική του έλλειψη δεν είναι άλλη από την αγάπη.

Χάρης Καλλιγάς (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ)

Ο γιός της Ζωής και του Θεόφιλου. Μεγάλωσε μέσα στον πλούτο, πιστεύει πως όλα υπάρχουν για την ευχαρίστηση του. Απολαμβάνει τις ανέσεις που του προσφέρονται χωρίς να διανοείται το πόσο εύκολο είναι όλα να χαθούν. Μεταφέρει την απαξίωση που διαρκώς εισπράττει από τον πατέρα του στους «κάτω» από αυτόν. Θέλει να πείσει πως αξίζει χωρίς να προσπαθεί.

Θα αναζητήσει συμμαχίες που δε γνωρίζει πόσο θα του κοστίσουν. Ο Ορφέας στα μάτια του είναι μια σκιά που καλό θα ήταν να χαθεί για να αναδειχθεί ο ίδιος. Πολύ συχνά οι κινήσεις του έχουν καταστροφικές συνέπειες και γίνονται αιτία χλευασμού της οικογένειας.

Εβίτα Καλλιγά (Μαρίλια Μητρούση)

Η κόρη της Ζωής και του Θεόφιλου. Αντίστοιχη του αδελφού της Χάρη με τον οποίο συμπλέουν αρμονικά. Γι’ αυτήν ο μόνος ενδιαφέρον κόσμος είναι αυτός των Social Media και προσπαθεί να γίνει influencer. Διαρκώς παραπονούμενη όταν η προσοχή των άλλων δεν είναι στραμμένη σε κείνην. Οι γονείς της, όπως και στον αδελφό της, δεν της πρόσφεραν πραγματική αγάπη και ενδιαφέρον, αλλά μόνο απεριόριστη ασυλία.

Δεν έχει επαφή με τα αισθήματα των άλλων. Παθολογικά προσκολλημένη στον ετεροθαλή της Ορφέα, βλέπει την Άννα ως κίνδυνο και θα προσπαθήσει να την αποκαθηλώσει με κάθε τρόπο. Η Εβίτα θα γίνει για τη Ζωή η απόδειξη του πόσο λάθος έχτισε εκείνη τη ζωή της.

Μάκης Σαβίγκος (Γιώργος Τριανταφυλλίδης)

Επικεφαλής του υπηρετικού προσωπικού των Καλλιγά. Φαντασιώνεται τον εαυτό του ως στρατάρχη και πολύ επιθυμεί να γίνει κάποτε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι. Ο φορέας της λαϊκής κουτοπονηριάς, που φαίνεται αστείος μέσα στην άγνοια του μεγέθους του. Προσπαθώντας να διασφαλίσει τη θέση του στο αρχοντικό προσκολλάται στο Χάρη δεχόμενος αδιαμαρτύρητα τις ταπεινώσεις του. Μέσα στην μοχθηρία και τον υπολογισμό, ενίοτε κωμική νότα.

Στυλιανή Σαβίγκου (Αντριάννα Ανδρέοβιτς)

Σύζυγος Γεράσιμου Σαβίγκου. Υπηρετικό προσωπικό. Διακατέχεται από την ίδια νοοτροπία με τον άντρα της, αλλά εκείνη έχει διαλέξει να προσκολληθεί στη Σοφία Πανταζή. Κουτσομπόλα και λιχούδα.

Χαρούλα Λιόλιου (Αλίνα Κοτσοβούλου)

Η μαγείρισσα του αρχοντικού των Καλλιγά. Απλή και λαϊκή, υπήρξε και τροφός του αγαπημένου της Ορφέα και συνδέεται ιδιαίτερα μαζί του. Είναι μια πανέξυπνη γυναίκα με ευαισθησία που καταλαβαίνει πρώτη απ’ όλους τα ερωτικά ρεύματα που αρχίζουν να εισβάλλουν στο αρχοντικό. Όταν χρειασθεί θα είναι εκεί για να στηρίξει τα δίδυμα αδέρφια, την Άννα και τον λατρεμένο της Ορφέα καθώς αγωνιά για την τύχη τους. Μια «μανούλα» για όλους που δε θέλει να μείνει πεινασμένος κανείς.

Κατερίνα Καρλή (Ειρήνη Τσέλλου)

Υπηρέτρια. Ορφανή που έχει βρει καταφύγιο στο αρχοντικό μαζί με τον μικρούλη αδερφό της τον Γάκη. Ονειρεύεται το πριγκιπόπουλο με το άσπρο άλογο και δυστυχώς το αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χάρη.