Να με λες μαμά: Είδαμε το πρώτο επεισόδιο της νέας συγκλονιστικής σειράς του Alpha

Η νέα κοινωνική - δραματική σειρά, «Να με λες μαμά», με κεντρικό θέμα την παιδική κακοποίηση ήρθε για να καθηλώσει.

Το νέο σίριαλ του Alpha «Να με λες μαμά» | ALPHATV
Είμαστε σίγουροι πως όλο το καλοκαίρι κάπου πήρε το μάτι σου το trailer της νέας σειράς του Alpha με τίτλο «Να με λες μαμά», με πρωταγωνίστριες τη Μαρία Κίτσου και την - μόλις - 9 ετών Ναυσικά Κοκοτά.

Αν όχι, πολύ σύντομα θα τη δεις στην τηλεόραση, αφού η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Και όχι, δεν πρόκειται για ακόμα μία σειρά της ελληνικής μυθοπλασίας, αλλά για «τη» σειρά, που θίγει ένα από τα πιο ευαίσθητα, σκοτεινά και, δυστυχώς, όχι τόσο προβεβλημένα θέματα της κοινωνίας: την παιδική κακοποίηση.

Μια ιστορία που θα σε αγγίξει βαθιά, φέρνοντας δάκρυα - θλίψης, συγκίνησης, χαράς, ανακούφισης και τούμπαλιν - στα μάτια σου.

