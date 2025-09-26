Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»

Πρεμιέρα χθες Πέμπτη (25/9) για τη δραματική σειρά «Να Με Λες Μαμά» με διπλό επεισόδιο και πρωτιά στην τηλεθέαση, ενώ ήδη από τα πρώτα λεπτά το X πλημμύρισε από αποθεωτικά σχόλια τόσο για την αγαπημένη ηθοποιό Μαρία Κίτσου που υποδύεται την Ξένια όσο και για τη μικρή Ναυσικά Κόκοτα που υποδύεται την 8χρονη Ιωάννα.
Η σειρά θίγει το θέμα της παιδικής κακοποίησης και μάλιστα για τη συγγραφή του σεναρίου οι συντελεστές συμβουλεύτηκαν ψυχολόγους και νομικούς που το αντικείμενό τους είναι η παιδική κακοποίηση, αλλά και την Ηρώ Καριοφύλλη, την επί σειρά ετών αστυνομική συντάκτρια του Alpha, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο. Μάλιστα, το πρώτο επεισόδιο ήταν αφιερωμένο σε εκείνη, μια κίνηση του σταθμού που άρεσε πολύ στο κοινό.
Τόσο η ερμηνεία της Μαρίας Κίτσου όσο και της Ναυσικάς Κόκοτα καθήλωσαν τους τηλεθεατές, κάτι που φάνηκε τόσο από τα νούμερα τηλεθέασης με τη σειρά να χτυπάει πρωτιά και στις δύο κατηγορίες κοινού όσο και από τα αμέτρητα tweets στο X.
Πολλοί τηλεθεατές δεν έκρυψαν ότι δεν άντεχαν να βλέπουν την Ιωάννα να κακοποιείται με αυτό τον τρόπο αναλογιζόμενοι ότι όσα βλέπουν στην οθόνη τους, δυστυχώς συμβαίνουν και στην πραγματικότητα.
Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το Να Με Λες Μαμά συγκέντρωσε 18,4%, ακολούθησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός με 16,6% και τρίτη ήρθε η Γη της Ελιάς με 12,1%.
Στο γενικό σύνολο η τηλεθέαση του Να Με Λες Μαμά ήταν ακόμα υψηλότερη με μέσο όρο 21,9%, δεύτερος ο αγώνας του Παναθηναϊκού με 18,4% και τρίτη ήτασν και σε αυτή την κατηγορία κοινού η Γη της Ελιάς με 15%.
Μια πολύ μικρή γεύση των tweets στο X μπορείτε να πάρετε στη συνέχεια, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί τηλεθεατές διατύπωσαν την άποψη ότι το Να Με Λες Μαμά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την τουρκική εκδοχή της ιστορίας, το «Anne», κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, αφού σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι τηλεθεατές υποστηρίζουν ότι η ελληνική εκδοχή υστερεί σε σχέση με την ξένη.
