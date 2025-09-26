Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»

Πρεμιέρα χθες Πέμπτη (25/9) για τη δραματική σειρά «Να Με Λες Μαμά» με διπλό επεισόδιο και πρωτιά στην τηλεθέαση, ενώ ήδη από τα πρώτα λεπτά το X πλημμύρισε από αποθεωτικά σχόλια τόσο για την αγαπημένη ηθοποιό Μαρία Κίτσου που υποδύεται την Ξένια όσο και για τη μικρή Ναυσικά Κόκοτα που υποδύεται την 8χρονη Ιωάννα.

Η σειρά θίγει το θέμα της παιδικής κακοποίησης και μάλιστα για τη συγγραφή του σεναρίου οι συντελεστές συμβουλεύτηκαν ψυχολόγους και νομικούς που το αντικείμενό τους είναι η παιδική κακοποίηση, αλλά και την Ηρώ Καριοφύλλη, την επί σειρά ετών αστυνομική συντάκτρια του Alpha, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο. Μάλιστα, το πρώτο επεισόδιο ήταν αφιερωμένο σε εκείνη, μια κίνηση του σταθμού που άρεσε πολύ στο κοινό.

Τόσο η ερμηνεία της Μαρίας Κίτσου όσο και της Ναυσικάς Κόκοτα καθήλωσαν τους τηλεθεατές, κάτι που φάνηκε τόσο από τα νούμερα τηλεθέασης με τη σειρά να χτυπάει πρωτιά και στις δύο κατηγορίες κοινού όσο και από τα αμέτρητα tweets στο X.

Πολλοί τηλεθεατές δεν έκρυψαν ότι δεν άντεχαν να βλέπουν την Ιωάννα να κακοποιείται με αυτό τον τρόπο αναλογιζόμενοι ότι όσα βλέπουν στην οθόνη τους, δυστυχώς συμβαίνουν και στην πραγματικότητα.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το Να Με Λες Μαμά συγκέντρωσε 18,4%, ακολούθησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός με 16,6% και τρίτη ήρθε η Γη της Ελιάς με 12,1%.

Στο γενικό σύνολο η τηλεθέαση του Να Με Λες Μαμά ήταν ακόμα υψηλότερη με μέσο όρο 21,9%, δεύτερος ο αγώνας του Παναθηναϊκού με 18,4% και τρίτη ήτασν και σε αυτή την κατηγορία κοινού η Γη της Ελιάς με 15%.

Μια πολύ μικρή γεύση των tweets στο X μπορείτε να πάρετε στη συνέχεια, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί τηλεθεατές διατύπωσαν την άποψη ότι το Να Με Λες Μαμά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την τουρκική εκδοχή της ιστορίας, το «Anne», κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, αφού σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι τηλεθεατές υποστηρίζουν ότι η ελληνική εκδοχή υστερεί σε σχέση με την ξένη.

Αριστούργημα 🙌

Θίγει το θέμα της παιδικής κακοποίησης & τις παθογένειες της κοινωνίας



Top σκηνοθεσία & ερμηνείες👏



Η Μαρίκα & η Ναυσικά είναι το πιο γλυκό δίδυμο 🫠❤️.

Ένα συγκινητικό ταξίδι προς την ελευθερία ανάμεσα σε ένα παιδί & την μάνα της καρδιάς του 🥹❤️‍🩹#NaMeLesMama pic.twitter.com/SXvbTdJwmN — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 25, 2025

Στο Twitter αποκαλούν τους πάντες "υπερταλαντούχους", "συγκλονιστικούς", "λατρεμένους" και πάει λέγοντας...Αλλά σε ελάχιστους αρμόζουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Ανάμεσα τους η Μαρία Κίτσου. Η κοπέλα λάμπει από ταλέντο και ομορφιά.💔#NaMeLesMama pic.twitter.com/LWLxZZUMqw — Vassos F. (@VassosF) September 25, 2025

Πολλά συγχαρητήρια στην μικρή Ναυσικά 🙌!!!



Είναι μεγάλο ταλέντο.

Έχει τόσο δύσκολο ρόλο & παίζει τόσο φυσικά σαν να είναι ηθοποιός χρόνια.

Μας έκλεψε τις καρδιές απόψε 🫠❤️. #NaMeLesMama pic.twitter.com/kHRLGavLMB — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 25, 2025

Νομίζω δεν έχω σοκαριστεί

περισσότερο με σκηνή σε σειρά.💔#NaMeLesMama pic.twitter.com/uddRZuK642 — Agapi🥀 (@Agapi_tl) September 25, 2025

Πώς ειναι δυνατόν να μην σε συγκινήσει αυτή η υπέροχη,γλυκιά φατσούλα με τα τεράστια μελαγχολικά ματια; #NaMeLesMama pic.twitter.com/UoR0rvvwTl — Malena Scordia (@MalenaScor46430) September 25, 2025

Η Μαρία είναι τρομακτικά καλή ηθοποιός αδιαμφισβήτητα

Η σειρά είναι πολύ επίκαιρη, σκέφτομαι τον μικρό Άγγελο, που δεν γλίτωσε δυστυχώς και τόσα άλλα παιδιά

Δεν αντέχω να το δω αλλά θεωρώ ότι θα είναι μία σειρά που θα λατρέψει το κοινό #namelesmama — 👑🍊 Χρύσα Δριτσέλη -29/05/24🏹 (@chrisadritseli) September 25, 2025

Ψυχικη κ σωματική κακοποίηση παιδιών, πιο επίκαιρο από ποτέ. Ραγισει η καρδιά 💔#NaMeLesMama — Antonia Sk.☆. (@Antonia___Sk) September 25, 2025

Το πιο θλιβερό απ'όλα είναι ότι είναι άκρως επίκαιρο το θέμα που θίγει η σειρά.Πόσες φορές έχουμε ακούσει για βρέφη που βρίσκονται πεταμένα στα σκουπίδια;Ή για παιδική κακοποίηση;Ακραίες περιπτώσεις που απαιτούν άμεσες και ακραίες λύσεις και όχι αδιαφορία και φόβο.🥺#NaMeLesMama pic.twitter.com/5J7UkERepJ — YOLO✌🏻♐️✨💫 (@loukia55uph) September 25, 2025

#NaMeLesMama ΣΕΙΡΑΡΑ! Διδάσκει αληθινή αγάπη στα παιδιά! — Manos Mamalakis (@ManosMamalakis) September 25, 2025

Εδώ να πω ΟΤΙ ΑΓΑΠΩ ιστορίες γεμάτες με καλογραμμένους γυναικίους χαρακτήρες #NaMeLesMama — anny 🪸 (@ceylinsanna) September 25, 2025

Το αφιέρωμα στην Ηρω Καριοφύλλη ένα κρακ στην καρδιά 😪💔#NaMeLesMama pic.twitter.com/ChIiEIuUTJ — Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) September 25, 2025

Η μάνα πέταξε στα σκουπίδια την ίδια της την κόρη για να την τιμωρήσει που ο γκόμενος της την έπεσε στην 7χρονη #namelesmama



Για γερά στομάχια pic.twitter.com/QSUuA8AnZJ — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) September 25, 2025

Ένα από τα πολλά θετικά της σειράς είναι τα πολλά εξωτερικά γυρίσματα σε τοποθεσίες της Ελλάδας & τα εντυπωσιακά πλάνα.

Κινηματογραφική σκηνοθεσία 👏!!!#NaMeLesMama pic.twitter.com/eYXVX8MIHg — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 25, 2025