Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Αποκαλύφθηκε ο τίτλος της νέας εκπομπής τους στον ΣΚΑΪ

Μετά την αποχώρησή τους από την ΕΡΤ, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη νέα τους εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ και πλέον αποκαλύφθηκε και ο τίτλος της.

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«Studio στις 3» θα λέγεται η νέα εκπομπή του αγαπημένου διδύμου της τηλεόρασης με τον τίτλο να παραπέμπει και στην ώρα έναρξης που θα είναι στις 15.00, ενώ παράλληλα έχει σαφή αναφορά και στον τίτλο «Στούντιο 4» της εκπομπής που παρουσίαζαν τα προηγούμενα χρόνια στην ΕΡΤ.

Η θεματολογία του «Studio στις 3», σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα διαφοροποιηθεί αρκετά από αυτό που γνωρίζουν οι τηλεθεατές, ενώ όπως βλέπουμε και στο trailer που ανέβηκε στη σελίδα του ΣΚΑΪ στο Instagram, ο πολυσυζητημένος καναπές των συνεντεύξεων θα δώσει σταθερά και τη νέα σεζόν το «παρών».