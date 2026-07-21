O ΣΚΑΪ ανοίγει πρώτος τη σεζόν με ενημέρωση και ψυχαγωγία

Εκτός της συμφωνίας των τεσσάρων καναλιών Mega, ANT1, Alpha και STAR για κοινή έναρξη και λήξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν θα κινηθεί ο ΣΚΑΪ.

Το κανάλι που φέτος αλλάζει σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμά του θα λανσάρει σταδιακά όλα τα προγράμματά του από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου μέχρι και τα μέσα του Σεπτέμβρη ενώ οι υπόλοιποι σταθμοί έχουν ορίσει ημερομηνία έναρξης των εκπομπών την 21 η Σεπτεμβρίου ενώ η βραδινή ζώνη θα ανοίξει τον Οκτώβρη.

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Αρχικά στο κανάλι του Φαλήρου πρεμιέρα θα κάνουν οι ενημερωτικές εκπομπές. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η νέα μεσημεριανή εκπομπή με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, οι δύο σειρές του Ανδρέα Γεωργίου «Μπλε Ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και στην πορεία το «The Voice», το «Dragons’ Den» και το βραδινό talk show του Φάνη Λαμπρόπουλου.

Αντίθετα φαίνεται πως το νέο τηλεπαιχνίδι του Γιάννη Τσιμιτσέλη «The Quiz with Balls» το οποίο έχει ήδη μαγνητοσκοπηθεί στο εξωτερικό θα ξεκινήσει να προβάλλεται αργότερα.

Στόχος του ΣΚΑΪ είναι μετά από μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν στους πίνακες τηλεθέασης να λανσάρει πρώτος το πρόγραμμά του χτίζοντας νωρίς σχέση συνήθειας με το τηλεοπτικό κοινό.