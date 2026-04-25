Νατάσσα Μποφίλιου: «Αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου»

Για τις επιθέσεις που έχει δεχθεί για τις τοποθετήσεις της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νατάσσα Μποφίλιου, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Αναφερόμενη στις επιθέσεις που κατά καιρούς γίνονται προς το πρόσωπό της με αφορμή τις τοποθετήσεις της, αλλά και την τοξικότητα στα social media, η τραγουδίστρια είπε:

«Αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο, που θέλουν να υπάρχεις. Όταν δεν υπάρχεις με τον τρόπο που θέλουν, συμβαίνει αυτό. Αυτό, όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με ένα δημόσιο πρόσωπο», προσθέτοντας:

«Μπαίνεις σε ένα σχόλιο για έναν άνθρωπο που είναι φωτογραφημένος και κρατάει μια ανθοδέσμη, βιώνεις και βλέπεις μια ασύλληπτη παράνοια. Είναι ένας συσσωρευμένος πόνος, ένας θυμός και ένα σκοτάδι μέσα σε μερικούς ανθρώπους γιατί είναι, έτσι, δυστυχώς , τόσο σκοτεινή και δύσκολη η ζωή που ζούμε».

Μιλώντας για fake news που έχουν ακουστεί για εκείνη, ξεκαθάρισε: «Παρότι δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου ούτε πόσο κάνουν τα ταξίδια μου, δεν έχω ακριβά γούστα γενικά ιδιαιτέρως. Γιατί πολλά πράγματα είναι και fake news, πράγματα που είναι εντελώς ψεύτικα».