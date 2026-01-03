Νέα χρονιά με φρέσκια τηλεόραση: Οι 7 αφίξεις στην ΕΡΤ και ο Μπέζος στον ΑΝΤ1

Στη μυθοπλασία – βοηθούντος του ΕΚΟΜΜΕΔ – συνεχίζουν να επενδύουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Συνολικά στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής περιόδου που για Mega, ANT1, Alpha, και STAR ξεκινά επίσημα στις 19 Ιανουαρίου αλλά και στην ΕΡΤ θα προβληθούν συνολικά επτά νέες σειρές ενώ θα γίνουν και δύο επιστροφές κωμωδιών με δεύτερους κύκλους.

Στη λογοτεχνία επενδύει το Mega

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22.20 το βράδυ θα ξεκινήσει η προβολή των «Αθώων» στη συχνότητα του Μεγάλου Καναλιού. Η μεγαλεπίβολη παραγωγή φέρει τις υπογραφές του Νίκου Κουτελιδάκη (σκηνοθεσία) και της Ελένης Ζιώγα (σενάριο-μεταφορά), οι οποίοι άντλησαν την έμπνευσή τους από το κλασικό σύγγραμμα του σπουδαίου Έλληνα λογοτέχνη Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος». Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του συγγραφέα, όπου παρουσιάζεται ανάγλυφα μια πιστή τοιχογραφία της αγροτικής Ελλάδας του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Τους ήρωες της σειράς, που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχογραφικό δράμα, το αστυνομικό θρίλερ και το μεταφυσικό μυστήριο, αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν οι: Κώστας Νικούλι, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου και μια πλειάδα ακόμη ταλαντούχων ηθοποιών.

Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα του Mega και η οικογενειακή κωμωδία «Έχω παιδιά», η σειρά που πέρυσι πήγε εξαιρετικά καλά στους πίνακες τηλεθέασης σε σενάριο Λάμπρου Φισφή με πρωταγωνιστές τους Ευγενία Σαμαρά και Βασίλης Μαυρογεωργίου.

O Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Στον ΑΝΤ1 θα κάνει πρεμιέρα η νέα κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο και τίτλο «Σούπερ Ήρωες» με το σχετικό τρέϊλερ να «τρέχει ήδη στον «αέρα» του σταθμού. Σημείο πλοκής ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, και εκεί βλέπουμε την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων και, φυσικά, των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο». Σενάριο: Θέμης Γκυρτής Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης. Πρωταγωνιστούν: Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

Στο κανάλι του Αμαρουσίου θα ενταχθεί προσεχώς και ο δεύτερος κύκλος της κωμωδίας «VIP Καλά Γεράματα» τα γυρίσματα της οποίας έχουν ολοκληρωθεί από το 2025.

«Μπαμπά σ’ αγαπώ» λένε στον Alpha

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής κομεντί του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» το τρέϊλερ της οποίας προβάλλεται στη συχνότητα του καναλιού. Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης είναι οι τρεις μπαμπάδες πρωταγωνιστές της κομεντί που αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις, την καθημερινότητα ενός πατέρα και το χιούμορ τριών εντελώς διαφορετικών αντρών. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Κρητικού και την σεναριακή ματιά του Γιώργου Φειδά, τα πρώτα πλάνα από το σετ δείχνουν ένα κλίμα άψογης συνεργασίας, με τους ηθοποιούς να μπαίνουν αμέσως στους ρόλους τους. Οι ήρωες δεν είναι οι «τέλειοι» μπαμπάδες κι αυτό είναι ακριβώς που τους κάνει τόσο αληθινούς. Τα γυρίσματα

συνεχίζονται σε γνωστές γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στο νηπιαγωγείο βασικό τόπο πλοκής της σειράς.

Διαβάστε ακόμα: Νέα ριάλιτι και επετειακό Master Chef: Τι φέρνει στην τηλεόραση το 2026

Οι νέες σειρές της ΕΡΤ1

Στην ΕΡΤ έχουν «ανέβει» στο ERTFLIX από τα πρώτα λεπτά της «Πρωτοχρονιάς» τα δύο πρώτα επεισόδια της «Μεγάλης Χίμαιρας» που είναι και η ακριβότερη τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών με κόστος 6 εκατομμύρια ευρώ για 6 επεισόδια. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, η διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, έρχεται και στην ΕΡΤ1 με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους οι Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Συγκεκριμένα η σειρά στη γραμμική τηλεόραση κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 22.00 με διπλό επεισόδιο και θα συνεχίσει για τέσσερις ακόμη Κυριακές την ίδια ακριβώς ώρα. Σύντομα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 θα ενταχθεί και το δραματικό σίριαλ - περιπέτεια «Αύριο».

Πρόκειται για τη νέα μίνι σειρά 8 επεισοδίων του βραβευμένου σκηνοθέτη και σεναριογράφου Γιώργου Γκικαπέππα η οποία καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Πρωταγωνιστούν η Στεφανία Γουλιώτη και ο Χρήστος Λούλης ενώ στα γυρίσματα μετείχαν πραγματικοί διασώστες, ΕΜΑΚ και ομάδες εθελοντών.

Στην ΕΡΤ έρχεται και η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο». Η Μαίρη Κόντζογλου υπογράφει τη διλογία «Από ήλιο σε ήλιο» και «Ανέσπερος και Αποσπερίτης», που μεταφέρεται στη μικρή οθόνη σε τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου (με ακόμα τρεις σεναριογράφους) και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσελεμέγκου και του Χρίστου Αναγνωστόπουλου. Η σειρά ξεκινά από πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 – ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Με μυθοπλαστική προσέγγιση και ιστορική τεκμηρίωση, ζωντανεύει μια εποχή έντασης, αγώνων και προσωπικών ιστοριών. Σέριφος, τέλη 19ου αιώνα. Ο Περσέας Κονόμος σκοτώνεται δουλεύοντας σε μια γαλαρία και ο φιλόδοξος Δρακούλης, δεξί χέρι του Εμίλ Γκρόμαν, αφεντικού των μεταλλείων αλλά και του νησιού, με απειλές, τιμωρίες και βία, απομακρύνει από πάνω τους όλες τις κατηγορίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Η χήρα του Κονόμου, φοβούμενη μήπως ο γιος της κάποτε ζητήσει εκδίκηση, δεν θα του αποκαλύψει ποιον θεωρεί υπεύθυνο και έτσι δεν θα μπορέσει να τον αποτρέψει, μεγαλώνοντας, να πιάσει δουλειά στα μεταλλεία. Εκεί, εμπνευσμένος από τον φλογερό επαναστάτη Κώνσταντη Σπέρα, θα προσπαθήσει να αφυπνίσει τους συμπατριώτες και συναδέρφους του να απαιτήσουν επιτέλους τα δικαιώματά τους. Την ίδια εποχή θα γνωριστεί με το μοναδικό κορίτσι του νησιού που ούτε τα μάτια του δεν θα ’πρεπε να σηκώσει πάνω της. Ένας δυνατός έρωτας, ενάντια σε όλες τις συμβάσεις της κοινωνίας, του τόπου και της εποχής, θα προκύψει στο σιδερένιο νησί.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Σέριφο, καθώς και σε Κορωπί, Λαύριο, Λιμνιώνα και Γραμματικό. Στο καστ μεταξύ άλλων παίρνουν μέρος οι Αλέκος Συσσοβίτης, Σταύρος Σβήγκος και Μιχάλης Αεράκης.

Τέλος στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 θα ενταχθεί και η νέα κωμωδία «TV LAND» σε σενάριο Γιώργου Φειδά η οποία περιγράφει τα ευτράπελα που διαδραματίζονται στο παρασκήνιο μιας μεγάλης εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών αλλά και στο σετ μιας σαπουνόπερας με τίτλο «Απαγορευμένη Ηδονή». Πρωταγωνιστούν η Σάννυ Χατζηαργύρη, η Φωτεινή Αθερίδου, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Σύλβια Δεληκούρα και ο Κώστας Αποστολάκης.