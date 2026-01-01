Νέα ριάλιτι και επετειακό Master Chef: Τι φέρνει στην τηλεόραση το 2026

Με λιγοστά δώρα θα επισκεφθεί τους τηλεοπτικούς σταθμούς ο Άγιος Βασίλης στην είσοδο της νέας χρονιάς. Τα κανάλια τηρούν στάση αναμονής για την διαμόρφωση της τηλεθέασης και της διαφημιστικής δαπάνης και ήδη πολλά προγράμματα που ήταν να βγουν στο λεγόμενο β’ μισό της τηλεοπτικής σεζόν μετατίθενται για το φθινόπωρο του 2026. Πρώτοι θα λανσάρουν τα νέα τους προγράμματα ΕΡΤ και ΣΚΑΪ ενώ Mega, ANT1, Alpha και STAR θα κάνουν κοινή πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου. Νέα ψυχαγωγικά πρότζεκτς ετοιμάζει και το Open.

Mουσική και «Survivor» έρχονται στον ΣΚΑΪ

Στον ΣΚΑΪ έρχεται από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 23.00 η μεγάλη παραγωγή ντοκιμαντέρ «Σαββόπουλος Long Play». Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό που εστιάζει στη δισκογραφία του και παρουσιάζει δέκα εμβληματικούς δίσκους του – τομή στην ελληνική μουσική σκηνή. Ο Διονύσης Σαββόπουλος σε πρώτο πρόσωπο, σε μια μεγάλη εξομολόγηση για τη ζωή, τη μουσική και την εποχή του.

Έξι επεισόδια, έξι δεκαετίες, έξι βράδια στη σειρά – «Σαββόπουλος Long Play» από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου και μέχρι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου με αφηγητή τον Παύλο Τσίμα. Στο ντοκιμαντέρ, που έμελλε να είναι και η τελευταία παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, ο ίδιος αφηγείται τη ζωή του, εκμυστηρεύεται τα μυστικά της δημιουργίας του, τις αφορμές και τις συνθήκες που γέννησαν τα τραγούδια του και πότε-πότε πιάνει την κιθάρα του και τραγουδά. Το τηλεοπτικά εικαστικό κομμάτι, είναι του Αλέξη Κυριτσόπουλου, εξαρχής συνοδοιπόρου και φίλου του Σαββόπουλου, με έργα που σχεδίασε ειδικά για το συγκεκριμένο αφιέρωμα, τα οποία αποκτούν και ζωή μέσω animation. Ο Παύλος Τσίμας σχολιάζει την αφήγηση του Σαββόπουλου, συνδέοντας όσα συνέβαιναν στο σύμπαν του δημιουργού με ό,τι συνέβαινε στη χώρα. Συζητά με σημαντικούς ανθρώπους που συναντήθηκαν με τον «Νιόνιο» σε αυτήν τη διαδρομή και καταγράφει αναμνήσεις, στιγμές και εμπειρίες. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Λουκάκος.

Για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00 προγραμματίζεται η πρεμιέρα του φετινού κύκλου του «Survivor: Αθηναίοι Vs Επαρχιώτες». Το ριάλιτι θα προβάλλεται από Κυριακή έως και Τετάρτη, 4 ημέρες την εβδομάδα. Ήδη το κανάλι έχει αρχίσει να αποκαλύπτει τους παίκτες που θα πάρουν μέρος στο νέο κύκλο του παιχνιδιού επιβίωσης. Θα είναι 24 στον αριθμό ωστόσο δεν αποκλείεται να προστεθούν την τελευταία στιγμή 2 με 4 ακόμη παίκτες. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η αναχώρηση παραγωγής, παικτών και του παρουσιαστή Γιώργου Λιανού για τον Άγιο Δομίνικο προγραμματίζεται για τις 4 Ιανουαρίου. Εκτός του νέου διαχωρισμού σε Ύπαιθρο (Μπλε) και Αττική (Κόκκινη) θα υπάρξουν και άλλες δύο αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο: Το έπαθλο εκτοξεύεται στις 250.000 ευρώ και επιστρέφουν οι ψηφοφορίες μέσω του τηλεοπτικού κοινού.

Για την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου προγραμματίζεται στην απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ η πρεμιέρα του νέου μουσικού παιχνιδιού «Beat My Quest». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Παρά τη φημολογία των προηγούμενων εβδομάδων δεν θα αλλάξουν ζώνες το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη όπβε και η εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό. Το νέο μουσικό παιχνίδι θα πάρει τη θέση της Ελληνικής ταινίας που αντικατέστησε στην αρχή της σεζόν την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Επετειακό «Master Chef» και νέα παιχνίδια ετοιμάζει το STAR

Το Δέκατο επετειακό Master Chef είναι το βαρύ πυροβολικό του STAR στο πρόγραμμα του για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής περιόδου. Ήδη στον «αέρα» του σταθμού τρέχει το τρέϊλερ με τους τρεις κριτές Λεωνίδα Κουτσόπουλο, Πάνο Ιωαννίδη και Σωτήρη Κοντιζά με πιθανότερη ημερομηνία πρεμιέρας του μαγειρικού ριάλιτι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Το κανάλι της Κηφισιάς επενδύει τα μέγιστα στο πρόγραμμα το οποίο επιστρέφει με μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι όπως για παράδειγμα η επαναφορά προβολής της φάσης των audition.

To STAR έχει στην κατοχή του και δύο νέα τηλεπαιχνίδια. Το πρώτο είναι το «Club του 1%» και έχει ήδη ανακοινωθεί. Αγοράστηκε από το BBC και στην Ελληνική εκδοχή παρουσιαστής θα είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Το δεύτερο παιχνίδι είναι η Ελληνική εκδοχή του «Lingo» το οποίο προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Από δοκιμαστικό για την παρουσίαση έχουν περάσει η Ελένη Βουλγαράκη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η Μαίρη Αργυριάδου.

Ριάλιτι με μεσίτες και βραδινή Ζέτα Μακρυπούλια στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1

Στο ΑΝΤ1 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα η βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια με τίτλο «Moments». Η εκπομπή show θα έχει έναν κεντρικό καλεσμένο. Ο ίδιος αλλά και οικεία του πρόσωπα θα αφηγούνται τη ζωή του. Καλεσμένοι στις πρώτες εκπομπές θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Μπεκατώρου και τα πρώτα γυρίσματα προγραμματίζονται για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου στα στούντιο της Foss Productions στο Γέρακα.

Στο κανάλι προγραμματίζεται – πιθανόν τον Μάρτιο - η έναρξη του μεσιτικού ριάλιτι «Flat Hunters» με εκφωνητή τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Tρεις μεσίτες ακινήτων ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές. Οι μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Σε κάθε επεισόδιο οι τηλεθεατές θα βλέπουν τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και θα παρακολουθούν την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Στο τέλος κάθε επεισοδίου, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο, ενώ και ο μεσίτης δεν μένει με άδεια χέρια, καθώς εκτός από την προμήθειά του κερδίζει 2.000 ευρώ.

Στον ΑΝΤ1 συζητούν επίσης και την επιστροφή του μαγειρικού παιχνιδιού «Κάτι Ψήνεται» ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η παραγωγή του «Extreme Makeover: Home Edition» με τον Σπύρο Σούλη και το σχετικό τρέϊλερ να προβάλλεται ήδη. Μέσα από μια ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του χώρου τους, το πρόγραμμα χαρίζει μια νέα καθημερινότητα, δίνοντας ελπίδα εκεί όπου οι δυσκολίες έχουν κυριαρχήσει. Η παραγωγή αναλαμβάνει να ανακαινίσει από την αρχή τα σπίτια οικογενειών που δοκιμάζονται από σοβαρές προκλήσεις – οικονομικές δυσκολίες, προβλήματα υγείας ή καταστροφικές συνέπειες φυσικών φαινομένων. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εάν το πρότζεκτ θα βγει προς το τέλος της Άνοιξης ή θα ξεκινήσει να προβάλλεται το φθινόπωρο του 2026.

Οι δύο νέες παραγωγές του Νίκου Κοκλώνη στο Open

Περαιτέρω ενισχύεται από τον Ιανουάριο η συνεργασία του Νίκου Κοκλώνη και της Barking Well Media με το Open. Αρχικά στο πρόγραμμα του Ανοιχτού καναλιού θα ενταχθεί ο «Αδύναμος Κρίκος». Παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού αυτή τη φορά θα είναι η Μαρία Μπακοδήμου. Το παιχνίδι θα προβάλλεται καθημερινά στις 20.00 μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Παράλληλα σχεδιάζεται και η επιστροφή του «Just the two of us» με παρουσιαστή πάντα τον ίδιο Νίκο Κοκλώνη και ενδεχομένως κάποιες αλλαγές στη σύνθεση της επιτροπής στην οποία όμως σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Σταμάτη Φασουλή και της Βίκυς Σταυροπούλου. Έχει καταρτιστεί ήδη μια μεγάλη λίστα με υποψήφιους coaches και συμμετέχοντες και όταν «κλειδώσουν» οι τελικές λεπτομέρειες της παραγωγής θα ξεκινήσουν και τα σχετικά τηλεφωνήματα. Τέλος εάν υπάρξει και τρίτο πρότζεκτ προσεχώς τότε αυτό θα είναι ένα νέο τηλεπαιχνίδι με παρουσιάστρια τη Δανάη Μπάρκα. Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και η επαναφορά του «Celebrity Game Night» που στο παρελθόν παρουσίαζε η Σμαράγδα Καρύδη χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη κάποια ειλημμένη απόφαση.