Νέες αποκαλύψεις: Το καινούργιο τηλεοπτικό σόου που ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης

Νέες πληροφορίες βγήκαν στο φως σχετικά με το επόμενο βήμα του Νίκου Κοκλώνη στη τηλεόραση, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» στο Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή, ο Νίκος Κοκλώνης συνεχίζει να έχει στο προσκήνιο την ιδέα του «Just The Two Of Us», καθώς είναι ένα κόνσεπτ που αγαπάει και ψάχνει κανάλι που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την εκπομπή.

Ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλη εταιρεία παραγωγής και για ένα άλλο πρότζεκτ που αφορά τηλεοπτικό σόου που είναι εμπνευσμένο από το «Your Face Sounds Familiar» και το «Charts Show», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δεξιότητες που θα συνδυάζουν τραγούδι και μίμηση και κάθε εβδομάδα θα καλούνται να παρουσιάζουν μίμηση ενός καλλιτέχνη σε όλες τις δεκαετίες της καριέρας του.

Οι συζητήσεις που γίνονται με τα κανάλια έιναι έντονες και ενδέχεται να δούμε και στην φετινή ακόμα σεζόν εκπομπή του Νίκου Κοκλώνη. Ωστόσο το μόνο που είναι γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι θα πρόκειται για βραδινό σόου με κριτές.