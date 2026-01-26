Νεφέλη Μεγκ: «Είμαι τελείως αντιτηλεοπτική, αλλά κάνω νούμερα» - Τι αποκάλυψε για τον Λιάγκα

Η Νεφέλη Μεγκ, με τον αυθορμητισμό και την αφοπλιστική της ειλικρίνεια, παραχώρησε μια συνέντευξη στο Breakfast@Star, όπου δεν δίστασε να σχολιάσει τόσο την εκπομπή της όσο και την παρουσία της στα media.

Ξεκινώντας, μίλησε με χιούμορ για τη δουλειά της, λέγοντας πως «το πλυντηριάκι μας είναι πολύ καλά» και πως στην εκπομπή «κάνουμε και νουμεράκια που και που».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν ανήκει στο παραδοσιακό τηλεοπτικό καλούπι: «Θεωρώ ότι είμαι αντιτηλεοπτική τελείως. Έχω μηδέν αίσθηση του κινδύνου, δεν βουτάω τη γλώσσα μου στο μυαλό πριν μιλήσω».

Όπως εξήγησε, αυτός ο αυθορμητισμός της ίσως ενοχλεί κάποιους στον χώρο, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο της προσωπικότητάς της.

Αναφερόμενη στην υποτιθέμενη «κόντρα» τηλεόρασης και social media, η Μεγκ ήταν ξεκάθαρη: «Στο μυαλό του Λιάγκα όλα. Είναι μόνο στο μυαλό του αυτό». Παραδέχτηκε μάλιστα ότι παρακολουθεί πρωινές εκπομπές — κυρίως του Γιώργου Λιάγκα — γιατί, όπως είπε, «μου δίνει ψωμάκι για την εκπομπή μου».

Όσο για την Ελίνα Παπίλια και όσα έχουν ειπωθεί στο παρελθόν, η Νεφέλη έβαλε τελεία: «Έχουν περάσει τρία χρόνια… Φτάνει!».