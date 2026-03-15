Νεφέλη Ορφανού: Αποκάλυψε πως έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση - «Του έριξα μία ανάποδη»

Μια σοκαριστική παραδοχή παραχώρησε η Νεφέλη Ορφανού, σε νέα συνέντευξή της για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», καθώς αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, στην οποία απάντησε «με ανάποδη».

«Δεν ξέρω αν είμαι κοκέτα, αλλά κάνω 3-4 μπάνια τη μέρα. Δεν λέω ποτέ την ηλικία μου», είπε αρχικά η Νεφέλη Ορφανού.

Η Νεφέλη Ορφανού είπε στη συνέχεια: «Ήταν άλλο το φλερτ τότε και άλλο είναι τώρα. Πλέον στην πέφτει ο άλλος, είναι πέφτουλες! Μια φορά που δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση, του έριξα μία ανάποδη»

Μιλώντας για τη συμμετοχή της στην σειρά «Ρετιρέ» είπε: «Το Ρετιρέ ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Δαλιανίδη. Δεν με πείραξε ποτέ ο χαρακτηρισμός ξινή, έξω με λάτρευε ο κόσμος».