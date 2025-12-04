Νένα Μεντή: «Μας θεώρησαν π@@@ες και δεν μας έβαλαν στο ξενοδοχείο»

Η ηθοποιός Νένα Μεντή, καλεσμένη στο Rainbow Mermaids, μοιράστηκε μια συγκλονιστική ανάμνηση από περιοδεία της δεκαετίας του ’70.
Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια παράστασης στο Σουφλί, η ίδια και οι συνάδελφοί της δεν έγιναν δεκτοί στο τοπικό ξενοδοχείο, καθώς τους αντιμετώπισαν με προκατάληψη.
«Μας θεώρησαν πόρνες και δεν μας έβαλαν να κοιμηθούμε. Αναγκαστήκαμε να μείνουμε σε ένα χάνι, μέσα στα χωράφια, χωρίς τουαλέτα, χωρίς τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
