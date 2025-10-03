Το νέο επαγγελματικό βήμα της Έλενας Χριστοπούλου μετά από μια αποχώρηση

Διπλό ρόλο στη συνεργασία της με τον Νίκο Κοκλώνη θα έχει η Έλενα Χριστοπούλου. Μετά την αποδοχή της πρότασης για το καθημερινό βραδινό talk show – μαγκαζίνο μαζί με τις Ελίνα Παπίλα, Δάφνη Καραβοκύρη και Σοφία Μουτίδου που έρχεται προσεχώς στο Open η μάνατζερ συμφώνησε και για την ανάληψη επιτελικής θέσης στην εταιρεία παραγωγής Barking Well Media.

Η Έλενα Χριστοπούλου είναι η νέα διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, θέση που είχε μείνει κενή μετά την αποχώρηση της Σόνιας Καζόνι. Η προετοιμασία της βραδινής εκπομπής έχει ήδη ξεκινήσει με τον Γιώργο Μιχαηλίδη στην αρχισυνταξία του μαγκαζίνο το οποίο στόχος είναι να βγει στον τηλεοπτικό «αέρα» του Open μέσα στον Οκτώβριο. Ήδη έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται οι πρώτες συσκέψεις για το στήσιμο της νέας αυτής τηλεοπτικής εκπομπής.