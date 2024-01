Το νέο θρίλερ για την Αννίτα Πάνια στο Open και το ζωνάρι που σφίγγει στο J2US

Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ Barking Well Media και Alpha για την επιστροφή του «Just The Two Of Us» στη συχνότητα του σταθμού. Η πιθανότερη ημερομηνία πρεμιέρας είναι το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20.00 και τις επόμενες ημέρες θα γυριστεί το τρέϊλερ της επαναφοράς του μουσικού talent show με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Καμία αλλαγή δεν πρόκειται να αλλάξει στην κριτική επιτροπή. Συνεχίζουν ως έχουν Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή και Σταμάτης Φασουλής. Ενδεχομένως να υπάρξει ένας πέμπτος κριτής όχι όμως από την αρχή του show, αλλά να προστεθεί στην πορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην οικονομική διαπραγμάτευση που υπήρξε μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού και της εταιρίας παραγωγής συμφωνήθηκε να υπάρξει μια ελαφρά μείωση του κόστους ανά επεισόδιο για το πρότζεκτ ωστόσο δεν πρόκειται για αξιοσημείωτη μεταβολή των οικονομικών μεγεθών του «Just The Two Of Us».

Ήδη ακούγονται πολλά ονόματα στο παρασκήνιο για τις θέσεις των coaches. Μεταξύ αυτών του Γιάννη Βαρδή, του Κώστα Μαρτάκη, του Δημήτρη Κόκκοτα, της Τζόαν και της Δάφνης Λόρενς. Πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, έγινε και στον λαϊκό τραγουδιστή Βασίλη Τερλέγκα που σπανίως εμφανίζεται στη μικρή οθόνη.

Την ίδια στιγμή κλειδώνει το πρώτο ζευγάρι του σόου: Γιώργος Ασημακόπουλος και Ελευθερία Ελευθερίου μετά από δύο περιπετειώδεις τηλεοπτικές συναντήσεις στη ζούγκλα του «Survivor» στον Άγιο Δομίνικο (ήταν μαζί στο «Survivor» του 2020 αλλά και στην All Star εκδοχή του) θα συναντηθούν αυτή τη φορά σε τηλεοπτικό πλατό κάτω από τα λαμπερά φώτα του «Just The Two Of Us». Η τηλεοπτική αυτή συνύπαρξη είχε συζητηθεί και παλαιότερα όπως, όμως, όλα δείχνουν θα υλοποιηθεί τώρα.

Ναυάγησε και το νέο πρότζεκτ που προοριζόταν για την Αννίτα Πάνια

Τρία τηλεοπτικά πρότζεκτς έχουν εγκριθεί και έχουν στη συνέχεια ναυαγήσει για την Αννίτα Πάνια που έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Barking Well Media, η οποία έχει την ευθύνη του ψυχαγωγικού προγράμματος του Open.

To πρώτο ήταν μια κοινωνική εκπομπή τύπου «Πες τα στην Αννίτα» στο άκουσμα του οποίου υπήρξαν αντιδράσεις από τον ενημερωτικό τομέα του σταθμού καθώς η ζώνη για την οποία προορίζεται η Αννίτα Πάνια είναι αυτή πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Το «Ραντεβού στα Τυφλά» δεν προχώρησε γιατί η μητρική εταιρία παραγωγής δεν έδινε τα δικαιώματα προβολής του σε καθημερινή βάση, ενώ παραγωγικές δυσκολίες ματαίωσαν και την υλοποίηση του τηλεπαιχνιδιού «Rolling in It» τα δικαιώματα του οποίου αγοράστηκαν πρόσφατα από την Barking Well Media.

Τώρα στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση μιας εκπομπής τηλεσυνοικεσίων, ενός σύγχρονου δηλαδή «Χρυσού Κουφέτου» concept όμως που και πάλι δεν ενθουσιάζει τον ενημερωτικό τομέα του σταθμού. Τώρα η Αννίτα Πάνια αναμένει τη μορφή, αλλά και τον χρόνο έναρξης της τηλεοπτικής της παρουσίας στο κανάλι της Παιανίας.