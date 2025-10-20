Netflix: Αυτές είναι τέσσερις νέες χριστουγεννιάτικες ταινίες για να μπεις στο mood

Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες έχουν trailer και φυσικά ημερομηνία πρεμιέρας. Σίγουρα δεν είμαστε μόνο εμείς που ανυπομονούμε για τα Χριστούγεννα, γι’αυτό και το Netflix μας έδωσε μια πρώτη χριστουγεννιάτικη γεύση, δημοσιεύοντας τις νέες ταινίες που θα προσθέσει στη βιβλιοθήκη του για την περίοδο των γιορτών. Και όχι, δεν είναι νωρίς. Δεν θα καταλάβουμε, πάλι, πότε θα έρθουν.
Στο θέμα μας. Το Netflix λοιπόν θα κάνει διαθέσιμες τέσσερις φρέσκες χριστουγεννιάτικες ταινίες, συν εκείνες που θα προσθέσει από το παρελθόν. Για κάποιες δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Με βάση τις πληροφορίες που έδωσε η streaming πλατφόρμα, έχουμε να περιμένουμε συγκινητικές ιστορίες, ξεκαρδιστικές εορταστικές περιπέτειες και cozy vibes.
