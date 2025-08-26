Το Netflix φτιάχνει το Zodiac Watchlist σου και κάνει προτάσεις ανάλογα το ζώδιό σου

Με το βλέμμα στραμμένο στα άστρα ξεκινά τη νέα σεζόν το Netflix, αφού λανσάρει νέα υπηρεσία για ατελείωτο binge-watching.

Η δημοφιλής πλατφόρμα λάνσαρε το «Your Zodiac Watchlist», μια λίστα που επιτρέπει στα μέλη του Netflix να περιηγούνται στον κατάλογο του streamer υπό το πρίσμα του ζωδιακού τους κύκλου.

Shutterstock

Τι είναι και πώς λειτουργεί το Zodiac Watchlist

Η δημοφιλής πλατφόρμα λάνσαρε το Zodiac Watchlist (λίστα παρακολούθησης βάσει ζωδίου), η οποία θα σας προτείνει τι να παρακολουθήσετε ανάλογα με το βασικό χαρακτηριστικό του ζωδίου σας.

Kάθε ζώδιο έχει τη δική του θεματική σειρά γεμάτη με τίτλους που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά που συνδέονται περισσότερο με το ζώδιο. Η ομάδα επιμέλειας της εταιρείας λανσάρει νέες συλλογές κάθε εβδομάδα.

«Στο Netflix, η ομάδα των επιμελητών μας δημιουργεί αυτές τις θεματικές συλλογές για να βοηθήσει τα μέλη να ανακαλύψουν κάτι φρέσκο, διασκεδαστικό και επίκαιρο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της για τη νέα λειτουργία.

Πώς διαλέγει το Netflix σειρές με βάση το ζώδιο που είσαι

Η νέα αυτή λειτουργία διαλέγει ταινίες που συνδέονται με τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου. Για παράδειγμα, στο Zodiac Watchlist οι Παρθένοι περιγράφονται ως «σκληροτράχηλοι», με προτεινόμενα τα The Queens Gambit, Beef, Now You See Me και Money Heist.

Στους Λέοντες που αναφέρεται ότι έχουν ενέργεια πρωταγωνιστή, η πλατφόρμα προτείνει «Η Έμιλι στο Παρίσι», «Το Στέμμα», «Η Εποχή της Αθωότητας».