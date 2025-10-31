Netflix: Πολύ κοντά στη εξαγορά της Warner Bros - Πώς θα επηρεάσει τους συνδρομητές

Νέα αρχή εξετάζει μια απο τις μεγαλύτερες streaming πλατφόρμες, η Netflix, μελετώντας την πιθανή εξαγορά του κινηματογραφικού και streaming τμήματος της Warner Bros Discovery.

Αν προχωρήσει, θα πρόκειται για μια συμφωνία που ενδεχομένως να αλλάξει τα δεδόμενα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Η πλατφόρμα έχει ήδη προσλάβει οικονομικό σύμβουλο και έχει αποκτήσει πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες της εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Αναφέρεται μάλιστα, ότι η πλατφόρμα του Netflix συνεργάζεται με την επενδυτική τράπεζα Moelis & Co προκειμένου να εξεταστεί αν θα γίνει ή όχι υποβολή προσφοράς.

Το Netflix έχει επίσης λάβει πρόσβαση στο data room, το οποίο περιέχει τις οικονομικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τι σημαίνει αυτή η εξαγορά για τους συνδρομητές

Αν η συμφωνία αυτή γίνει πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι η Warner Bros θα έδινε στο Netflix τον έλεγχο μερικών από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες και χαρακτήρες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των franchise του Χάρι Πότερ και της DC Comics.

Το παραγωγικό τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros παράγει ήδη πολλές από τις επιτυχίες του Netflix, συμπεριλαμβανομένων πρωτότυπων σειρών όπως τα «Running Point», «You» και «Maid», πράγμα που σημαίνει ότι οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε ακόμη περισσότερο περιεχόμενο από τις πλατφόρμες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε στους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα ότι, ενώ η εταιρεία παραδοσιακά «είναι περισσότερο κατασκευαστές παρά αγοραστές», αξιολογεί τις εξαγορές με βάση κριτήρια όπως το μέγεθος της ευκαιρίας και το κατά πόσον αυτό θα ενίσχυε τις ψυχαγωγικές προσφορές της εταιρείας.

Ωστόσο, ο Σαράντος ξεκαθάρισε ότι η Netflix δεν ενδιαφέρεται για το δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros Discovery, στο οποίο περιλαμβάνονται τα CNN, TNT, Food Network και Animal Planet.

«Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα στο παρελθόν ότι δεν ενδιαφερόμαστε για την απόκτηση παραδοσιακών δικτύων. Αυτή η θέση δεν αλλάζει», ανέφερε ο ίδιος.