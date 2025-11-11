Νίκη Λυμπεράκη για Καρβέλα: «Δεν συνέβη ποτέ, ήταν ηχητικό εφέ» - Τι ξεκαθάρισε για luben και τον «αερισμό»

Η Νίκη Λυμπεράκη μίλησε για τη συνέντευξη με τον Νίκο Καρβέλα στο διαδικτυακό podcast The Opinion και για το στιγμιότυπο που έμεινε στη μνήμη όλων, αλλά όπως είπε... ήταν ηχητικό εφέ και δεν συνέβη ποτέ.

Περίπου ενάμιση χρόνο μετά, η ίδια αναφέρθηκε σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της συνέντευξης η οποία είχε συζητηθεί πολύ. Αντικείμενο σχολιασμού ήταν ένα απόσπασμα όπου φαινόταν πως ο Νίκος Καρβέλας... αερίζεται ζωντανά στη διάρκεια της κουβέντας και ζητάει συγγνώμη για αυτό.

Το αρχικό βίντεο έδειχνε απλώς τον Καρβέλα να μετακινεί ελαφρώς την καρέκλα του και να ζητά συγγνώμη για την «αντιτηλεοπτική» αυτή κίνηση.

Ωστόσο, το Luben πρόσθεσε στο βίντεο το χαρακτηριστικό ηχητικό εφέ και έτσι έγινε viral.

Όταν η Νίκη Λυμπεράκη ρωτήθηκε αν είχε εκνευριστεί με τον Νίκο Καρβέλα, απάντησε: «Καταρχάς, αυτή η συνέντευξη έμεινε σε όλους για κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν συνέβη αυτό ποτέ. Για ένα ηχητικό εφέ που έβαλε το Luben… Δηλαδή, δεν θέλω καν να το συζητάω αυτό το πράγμα. Αυτή η συνέντευξη έχει μείνει στον κόσμο για κάτι που δεν συνέβη ποτέ».