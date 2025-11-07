Νίκος Γρίτσης: «Έλεγαν τη μητέρα μου μάνα του τρομοκράτη»

Με αφορμή την πρεμιέρα της δεύτερης χρονιάς του με την «Αστερόσκονη» στο Action24, ο οικοδεσπότης της και γνωστός στιχουργός Νίκος Γρίτσης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την πορεία του στα επαγγελματικά και το πώς λόγω της ιδιότητάς του συναισθάνεται τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί στην εκπομπή.

Η συνεργασία που ο Νίκος Γρίτσης ξεχωρίζει από την πορεία του είναι εκείνη με τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς ήρθε σε μια εποχή που ο ίδιος τότε ήταν «ανίσχυρος» και «άγνωστος».

«Ο Νότης ήταν πάντα ένας άνθρωπος συναισθηματικός, πληγωμένος από ένα σύνολο που στην αρχή τον απέρριψε. Για τις απόψεις του περί πολιτικής και φιλοσοφίας, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, όσο ακραία και αν είναι αυτή. Μου λείπει μουσικά, γράφω τραγούδια και λέω αυτό θα του πήγαινε. Πιστεύω ότι θα επανέλθει στις πίστες κάποια στιγμή, ως ανάγκη του να εκφραστεί. Πάντα θέλει ένα ισχυρό σοκ ο καλλιτέχνης για να «πάρει μπροστά» και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι (σ.σ. ο θάνατος της συζύγου του).

«Το λαϊκό τραγούδι πάσχει»

«Το λαϊκό τραγούδι πάσχει από αντρικές φωνές. Καθαρά λαϊκές φωνές είναι ο Οικονομόπουλος, ο Μακρόπουλος και λίγο ο Βέρτης. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με ένα δίσκο μας “έστησε στον τοίχο”, τώρα με την σχέση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα πρέπει να τον επανεκτιμήσουμε, όπως του πρέπει».

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Κρίση», η φυλακή και η απώλεια της μητέρας του

«Το έγραψα όταν ήρθε η κοπέλα μου επισκεπτήριο στη φυλακή και μου ανακοίνωσε πως είναι έγκυος με άλλον. Μετανιώνω για αυτούς τους στίχους σήμερα, δεν είναι καλό πρότυπο αυτό που πήγα να παρουσιάσω», αποκάλυψε ο Νίκος Γρίτσης για το τραγούδι που ερμήνευσε ο Νίκος Μακρόπουλος.

Μιλώντας περισσότερο για την περίοδο της φυλάκισής του, ο Νίκος Γρίτσης είπε: «Η φυλακή και η απώλεια της μητέρας μου από καρκίνο στα 45 της, έπαιξαν ρόλο στο να αλλάξω τρόπο σκέψης. Η μητέρα μου δούλευε στο ταχυδρομείο και δεν πήγαινε κανείς στο ταμείο της, έλεγαν “η μάνα του τρομοκράτη, να φύγουμε”. Δεν μπορούσε να το αντέξει. Ήταν μια μάνα που ερχόταν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή επισκεπτήριο με τα μαντηλάκια της να με καθαρίσει γιατί είχα κάνει χειρουργείο. Έφευγε κλαμένη και σε εμένα ήταν πάντα χαμογελαστή. Η απώλεια της μάνας μου ήταν τεράστιο παράδειγμα που με επηρέασε ως προς τον στίχο».