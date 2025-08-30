Νίκος Κοκλώνης: Τα πρότζεκτ που συζητά με το Open για νέα συνεργασία

Στο τραπέζι των συζητήσεων παραμένουν ο Νίκος Κοκλώνης και η διοίκηση του Open εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης της συνεργασίας μεταξύ του Ανοιχτού Καναλιού και της Barking Well Media. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο για τρεις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι και αφορούν ισάριθμα ψυχαγωγικά πρότζεκτ καθώς και ένα τηλεπαιχνίδι.

Σε κάθε περίπτωση, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Εάν υπάρξει συμφωνία δεν θα βασιστεί στο μοντέλο που εφαρμόστηκε την προηγούμενη φορά και αφορούσε στην ανάληψη του συνόλου του ψυχαγωγικού προγράμματος εκ μέρους της Barking Well Media ταυτόχρονα με την εμπορική εκμετάλλευση αλλά και την τοποθέτηση σε νευραλγικές θέσεις της διοίκησης προσώπων της εταιρίας παραγωγής.

Open: Οι συμφωνίες που «τρέχουν»

Εκ των πραγμάτων οι επιλογές αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες καθώς το νέο πρόγραμμα του Ανοιχτού Καναλιού είναι κατά βάση ενημερωτικό. Σε εκκρεμότητα είναι η μεσημεριανή ζώνη για την οποία έχει ήδη προφορική συμφωνία ο Θανάσης Πάτρας, το πρωινό του Σαββατοκύριακου το οποίο θα αναλάβουν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου και ενδέχεται να στηθεί και μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου.

Όσον αφορά στην prime time (ζώνη υψηλής τηλεθέασης) για τους επόμενους τουλάχιστον μήνες το κανάλι θα προβάλει ξένες ταινίες.