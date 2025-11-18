Το Nobody Wants στο Netflix θυμίζει ένα αγαπημένο ελληνικό ποίημα

Το "Nobody Wants This", η ρομαντική κομεντί που προβάλλεται από το Netflix με πρωταγωνιστές τους Κρίστεν Μπελ, Άνταμ Μπρόντι, Τζάστιν Λουπ, Τίμοθι Σίμονς, μου θύμιζε κάτι τελείως ελληνικό. Μου θύμισε το ποίημά «Προσωπικό» του Μιχάλη Γκανά. Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό αργότερα.

Στη σειρά παρακολουθούμε την ιστορία της σχέσης του Νόα (Μπροντι), ενός Εβραίου ραβίνου και της Τζοάν (Μπελ), μιας ποντκάστερ που συζητά κυρίως θέματα σχέσεων μαζί με την αδελφή της, την Μόργκαν (Τζαστίν Λουπ). Η Τζόαν ξέρει πως έχει ένα «μειονέκτημα» σε αυτή τη σχέση, ότι δεν έχει ασπαστεί τον ιουδαϊσμό και επιμένει παράλληλα, να διατηρεί σχέση με έναν Εβραίο.

Ο Νόα πιέζεται από τη συναγωγή, από την οικογένεια, τους φίλους του, να λύσει αυτό το πρόβλημα, είτε με το να βοηθήσει τη Τζόαν να κατανοήσει τη θρησκεία του και να την ασπαστεί, είτε με το να χωρίσουν. Παράλληλα, η Μόργκαν συνάπτει σχέση με τον ψυχολόγο της, αν και αντιλαμβάνεται πόσο λάθος είναι αυτό και ο Σάσα (Σίμονς) προσπαθεί να αναζωπυρώσει την αγάπη για τη σύντροφο του, την Έστερ, που έχει γονατίσει από την οικογενειακή ρουτίνα.

To «μαύρο κουτί»

Σε μια σκηνή ο Σάσα χορεύει (εντυπωσιακά) ένα απόσπασμα από το "7 Rings" της Αριάνα Γκράντε μπροστά στη γυναίκα του. Το έχει κάνει πρόβα, το παρουσιάζει τέλεια, εκείνη παρωδικά έστω, ενθουσιάζεταί μαζί του. Σε μια άλλη, ο Νόα κάνει δώρο Αγίου Βαλεντίνου στη Τζόαν, το ίδιο δώρο που είχε κάνει σε πρώην του και καμαρώνει γι' αυτό.

Η Μόργκαν πανηγυρίζει ξεδιάντροπα σχεδόν, μια απότομη εξέλιξη στη σχέση με τον ψυχολόγο της και η Τζοάν απλά δεν έχει ιδέα τι πρέπει να κάνει. Να ασπαστεί μια νέα θρησκεία για να κερδίσει την αποδοχή του περίγυρου του Νόα και να προχωρήσουν σε μια πιο σοβαρή «πίστα» τη σχέση τους; Κι αν δεν αξίζει τόση πίεση;

Από την άλλη, η Έστερ σοκάρεται από το πιο αθώα και γνήσια είναι η φιλία του άντρα της με τον Μόργκαν και προσπαθεί, αμήχανα, να βάλει χρονοδιακόπτη (!) στις συναντήσεις τους.

Αυτό είναι το «μαύρο κουτί» της ενηλικίωσης, οι αδέξιες, αμήχανες συμπεριφορές, τα τρικ που σκαρφιζόμαστε και πιστεύουμε πως μπορούν να διορθώσουν, μαγικά σχεδόν κάθε πρόβλημα. Το "Nobody Wants This" στον πρώτο του κύκλο έδωσε έμφαση στην (αληθινή) ιστορία του έρωτα μεταξύ ενός ραββίνου και μιας αγνωστικίστριας, αλλά στο δεύτερο τόλμησε και πήγε λίγο πιο μακριά, βάζοντας στο κάδρο τις μικρές ανορθογραφίες της ενήλικης ζωής.

Η σειρά ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν. Δείτε τη.

Επειδή περνάς δύσκολες μέρες

σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς

που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω

τις νύχτες επί κοντώ λαχανιάζοντας,

δε θα πει πως δεν έχουμε

μοίρα στον ήλιο, έχουμε

τη δική μας μοίρα.

(Μιχάλης Γκανάς, Προσωπικό)