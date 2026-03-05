Ντόμινο αλλαγών στο Open με νέους «αδύναμους κρίκους»: Τα σενάρια για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

Ήταν μάλλον ένα αναμενόμενο τηλεοπτικό διαζύγιο που απλά επισφραγίστηκε το πρωί της Τρίτης 4 Φεβρουαρίου. Η Ιζαμπέλα Σασλόγλου με μια λιτή ανακοίνωση από το Open έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από τη Διεύθυνση Προγράμματος του Open.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερη ανακοίνωση σε πολύ θερμό τόνο με την οποία το Ανοιχτό Κανάλι υποδέχθηκε στη διεύθυνση προγράμματος τον προερχόμενο από την Barking Well Media Θέμη Μάλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Reader» οι αποφάσεις πάρθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Open.

Ήταν γνωστό πως το τελευταίο χρονικό διάστημα η σχέση της κ. Σασλόγλου με τον Γενικό Διευθυντή Τηλεόρασης και Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Χρήστο Παναγιωτόπουλο δεν διένυε την καλύτερή της φάση. Μαζί με την Ιζαμπέλα Σασλόγλου αποχωρεί από το Open και η διευθύντρια ψυχαγωγίας Νατάσσα Λεσιώτη. Η νέα επιλογή του επί χρόνια υψηλόβαθμου στελέχους της Barking Well Media Θέμη Μάλλη στη διεύθυνση προγράμματος του καναλιού ξεκάθαρα ενισχύει τη συνεργασία του σταθμού με τον Νίκο Κοκλώνη.

Άλλωστε η έδρα της Barking Well Media έχει ήδη μεταφερθεί στο κτιριακό συγκρότημα της Παιανίας. Υπενθυμίζεται πως το ίδιο μοντέλο είχε ακολουθηθεί και το καλοκαίρι του 2023 όταν η διαχείριση του ψυχαγωγικού προγράμματος είχε περάσει τότε στην εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη με τη μετακόμιση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου

από την εταιρία παραγωγής στη διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού.

Με δεδομένη την επιμονή του καναλιού σε ενημερωτικό πρόσημο το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις δεδομένες ψυχαγωγικές εκπομπές. Εσωτερικές παραγωγές του Open αποτελούν αυτή τη στιγμή το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με το Θανάση Πάτρα, το «Ραντεβού το Σου Κου» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου και η «Κοινωνία Άνω Κάτω» με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Και οι τρεις εκπομπές πλέον περνούν στην εποπτεία του Θέμη Μάλλη και μένει να φανεί εάν το στέλεχος θα τις διατηρήσει ως έχουν στο πρόγραμμα του σταθμού ή θα επιχειρήσει αλλαγές. Στη Barking Well Media είναι η παραγωγή του «Real View» και του «Εδώ TV». Ούτε αυτές οι εκπομπές πηγαίνουν καλά σε ποσοστά τηλεθέασης με αποτέλεσμα να διακινούνται διάφορα σενάρια για το μέλλον τους.

Αντίθετα κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με το «Just the two of us» που έχει υπερδιπλάσια τηλεθέαση από το μέσο όρο του σταθμού αλλά και με τον «Αδύναμο Κρίκο» που αν και χαμηλά έχει πιάσει αυτή τη στιγμή το μίνιμουμ στόχο που είχε θέσει το κανάλι. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο και για τη σεζόν που διανύουμε αλλά κυρίως για την επόμενη.