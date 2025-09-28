Ο αδερφός της Έλενας Παπαρίζου υπέστη έμφραγμα και ο Αδωνις Γεωργιάδης διαφημίζει πάλι το ΕΣΥ

Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του είχε ο αδερφός της Έλενας Παπαρίζου, όπως αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια στο «Voice», με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, να μην χάνει την ευκαιρία και να κάνει σχετική ανάρτηση με τα καλά λόγια της ερμηνεύτριας για το νοσοκομειακό προσωπικό του «Αλεξάνδρα»!

Όταν διαγωνιζόμενος στο «Voice» ανέφερε πως εργάζεται ως βοηθός νοσηλευτή, η Έλενα Παπαρίζου είπε «μεγάλο το έργο σας» και αποκάλυψε: «Πρόσφατα έπαθε και ο αδερφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα. Παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, αλλά είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα Δημόσια. Αξίζει να το πω αυτό».

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια και κριτής του Voice είπε: «μεγάλο ευχαριστώ στο «Αλεξάνδρα», σε όλους τους γιατρούς του αδερφού μου. Στην Εντατική ήταν εξαιρετικοί... Μου τον επιστρέψανε καινούριο. Thank you. Ευχαριστώ».

Στο σχόλιό του ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στο Χ: «Καταρχάς περαστικά στον αδελφό της και θερμές ευχαριστίες που μοιράστηκε μαζί μας την θετική της εμπειρία από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική».

Αδωνις Γεωργιάδης | X