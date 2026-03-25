Ο «Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής» είναι η νέα θρησκευτική παραγωγή του Mega - Πότε έρχεται και το καστ έκπληξη

Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της νέας μεγάλης θρησκευτικής παραγωγής του Mega που θα έχει θέμα το Βίο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Η νέα σειρά περιγράφει τη διαδρομή του Ιωσήφ, ενός ασκητή που σημάδεψε τον αγιορείτικο μοναχισμό του 20ού αιώνα με τη διδασκαλία και την πνευματική του παρουσία.

Η πλοκή ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, ακολουθώντας τα βήματα του Φραγκίσκου Κότη.

Γεννήθηκε το 1897 στην Πάρο και σε ηλικία 15 ετών έφυγε για τον Πειραιά αναζητώντας δουλειά για να βιοποριστεί. Στα 23 του χρόνια, ωστόσο, ένα θείο όραμα ανατρέπει τα πάντα, οδηγώντας τον στη διάλυση του αρραβώνα του και στην απόλυτη αφοσίωση στον ασκητισμό.

Ο δρόμος τον οδήγησε το 1921 στο Άγιο Όρος, όπου μαθήτευσε δίπλα στον γέροντα Δανιήλ στα Κατουνάκια. Το 1925 εκάρη μοναχός στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, λαμβάνοντας το όνομα Ιωσήφ. Μαζί με τον συνασκητή του, αφιέρωσε τη ζωή του στην απόλυτη λιτότητα και την αδιάλειπτη προσευχή, αποτελώντας πνευματικό φάρο για πλήθος μοναχών.

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής βίωσε μια βαθιά ασκητική και απομονωμένη ζωή στα απόκρημνα σπήλαια του Αγίου Όρους μέχρι την κοίμησή του το 1959.

Ο Άρης Σερβετάλης θα υποδυθεί τον Άγιο στην ώριμή του ηλικία. Βαθιά θρησκευόμενη προσωπικότητα όπως ο ίδιος έχει δηλώσει ο Άρης Σερβετάλης είχε υποδυθεί στο παρελθόν και τον Άγιο Νεκτάριο στην κινηματογραφική ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού». Τον Άγιο σε νεαρή ηλικία θα υποδυθεί ο ηθοποιός Τάσος Λέκκας δίνοντας τη σκυτάλη στη συνέχεια στον Άρη Σερβετάλη.

Στο καστ της νέας παραγωγής συμπεριλαμβάνονται επίσης ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, ο Στέφανος Κυριακίδης και ο Νίκος Γκέλια. Ο πρώτος κύκλος της σειράς θα αριθμεί 12 επεισόδια ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για δεύτερο κύκλο. Η σειρά θα βγει στον «αέρα» του Mega στο δεύτερο μισό της επόμενης σεζόν στις αρχές του 2027.